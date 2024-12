– Jeg venter fortsatt et rentekutt i første kvartal, men også at Norges Bank går litt mindre aggressivt frem med antall kutt i 2025.

VENTER TO KUTT: Kjetil Olsen tror Norges Bank vil løfte sin rentebane etter inflasjonstallene. Foto: Iván Kverme

Selv tror Olsen på to rentekutt, der Norges Banks nåværende rentebane indikerer tre-fire kutt.

Samtidig ligger det an til at Norges Bank må nedjustere sitt KPI-anslag for 2025, og derfor trolig også lønnsveksten.

– Men det er ikke fordi inflasjonen har ligget an til å bli for lav at Norges Bank har signalisert rentekutt. Det er for å hindre økt ledighet. Med stimulansen fra finanspolitikken er det mindre behov for å stimulere også med pengepolitikken, understreker han.

Norges Bank har truffet for høyt med sine KPI-JAE-prognoser i et år, og har ligget systematisk for høyt med KPI-anslagene i snart halvannet år. Desember var første måned hvor Norges Banks kjerneinflasjonsanslag traff.

Også Dane Cekov i SpareBank 1 Markets tror at Norges Bank vil senke sitt lønnsvekstanslag, trolig med 0,3 prosentpoeng til 4,0 prosent.

– Lavere prisvekst siden september og utsikter for lavere lønnsvekst framover, betyr at Norges Bank trolig må redusere deres inflasjonsanslag i de kommende årene. Det gir økt tro på at sentralbanken endelig kan begynne å gradvis senke renten fra mars neste år – som sentralbanken har signalisert tidligere, mener Cekov.

Black Week-effekt

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank mener den uventet høye kjerneinflasjonen først og fremst skyldes én faktor: At Black Week i år falt senere enn vanlig. Dette tilsier dermed at mer av tilbudsprisene først blir målt i desembertallene. Martinsen viser til at tjenesteprisene fortsatte ned, mens det nå var vareprisene som overrasket på oppsiden.

«Derfor er noe av økningen i kjerneinflasjonen forbigående og neglisjerbar», skriver Martinsen i en kommentar, og peker på at produksjonskostnadene synker og at neste års lønnsvekst ligger an til å bli vesentlig lavere enn i år.

Martinsen tror kjerneinflasjonen vil holde seg høyt på 2-tallet frem mot påsken, i hovedsak på grunn av baseeffekter.

«Inn mot sommeren, er det fortsatt utsikter til at vi når 2 prosent», tror han.

Likevel skal det mye til nå for et rentekutt i desember eller januar, men Martinsen tror fortsatt at Norges Bank står i fare for å havne bak kurven.