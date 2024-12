Økonomisk toppmøte og mulig arrestasjon preger børsene i Asia

Det er blandet stemning i Asia etter børsfall på Wall Street tirsdag kveld.

Kina starter ifølge CNBC i dag sitt årlige økonomiske toppmøte for å skissere sin økonomiske politikk og vekstmål for 2025.

Shanghai Composite styrkes 0,16 prosent, CSI 300 faller 0,26 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,28 prosent.

I Japan faller Nikkei 0,17 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,09 prosent.

I Sør-Korea har det vært uro etter at president Yoon Suk-yeol i forrige uke innførte en midlertidig militær unntakstilstand. Kospi-indeksen er nå opp 0,80 prosent, mens Kosdaq klatrer 1,91 prosent.

Den omstridte militære unntakstilstanden opphørte etter kun seks timer, da parlamentet voterte for å blokkere handlingen. Grunnen skal ifølge presidenten ha vært frykt for Nord-Koreanske krefter.

Ifølge CNBC skal sørkoreanske korrupsjonsetterforskere for høytstående tjenestemenn nå ha uttalt at de vil kreve arrestasjon av president Yoon dersom betingelsene er oppfylt. Dette kommer etter et medieoppslag om at politiet har raidet presidentkontoret som en del av etterforskningen.

Fra Sør-Korea har det også kommet ferske nøkkeltall som viste en sesongjustert arbeidsledighet på 2,7 prosent i november, uendret fra måneden før.

Ellers i Asia legger Nifty 50 i India på seg 0,24 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,47 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,48 prosent.