Norske ASK mot svenske ISK: 0–1

Det blir borteseier for svenskene, fordi ISK gjør det mer attraktivt for svensker å investere i svenske bedrifter enn for nordmenn i norske.

Men før vi går inn på kampen, hvorfor er det viktig for Norge å tilby en konto som gjør det enklere og gunstigere for folk å investere? Svaret er enkelt: Det motiverer flere nordmenn til å investere i norske virksomheter og bidra til verdiskapning. Samtidig gir det en kraftig gulrot for langsiktig sparing. Når flere får muligheten til å investere, får bedriftene mer kapital til å vokse, og folk får bedre muligheter til å bygge en buffer eller økonomisk frihet. Det er vinn-vinn for både privatpersoner og samfunnet.

Så var det kampen. På hjemmebane spiller det norske laget med Aksjesparekontoen (ASK), en populær løsning som lar deg kjøpe og selge aksjer og fond med utsatt betaling av skatt. Skatten på gevinster betales først når du tar ut penger fra kontoen.

Svenskene spiller på bortebane med Investeringskontoen (ISK). Når markedet er i vekst, blir kampen fort avgjort i deres favør. For mens nordmennene må betale en kapitalskatt på hele 37,84 prosent på gevinster og utbytte når gevinsten realiseres, stiller svenskene med en helt annen taktikk gjennom ISK.

Med ISK betaler de nemlig ingen kapitalskatt ved realisering av gevinster eller utbytte. I stedet betaler de en årlig skatt på rundt 1 prosent av gjennomsnittsverdien på kontoen som varierer med gjeldende styringsrente. Det gir en forutsigbarhet som ASK mangler.

Vinneraksjene nordmennene investerte i kan fort gi dagen-derpå-stemning når skattemeldingen kommer. En bekymring Medelsvensson slipper, fordi ISK-skatten er den samme, uansett gevinst. Sparingen blir mer forutsigbar, og hvis investeringene går bra, mer lønnsom.

Svenske privatpersoner eier 11,7 prosent av verdiene på svenske markedsplasser – over dobbelt så mye som i Norge

For å illustrere hvorfor svenskene vinner, la oss si at det norske laget investerer 100.000 kroner i aksjer og fond gjennom ASK. Når de bestemmer seg for å ta ut pengene i januar året etter, har verdien steget til 120.000 kroner. For gevinsten på 20.000 kroner, må nordmannen betale cirka 7.600 kroner i skatt, og sitter igjen med om lag 112.400 kroner.