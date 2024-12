Nøkkeltall løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 19.840,96 poeng, mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 44.360,57 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 6.063,59 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,21 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,7 prosent til 13,66.

Makro

Inflasjonstallene for november viste at årsveksten i kjerneinflasjonen (kjerne-CPI) holdt seg uendret på 3,3 prosent. I november nådde inflasjonsveksten 2,7 prosent, mot 2,6 prosent i oktober. Ifølge Trading Economics var dette i tråd med forventningene.

– Det blir kutt fra Fed nå etter økningen i ledigheten i forrige ukes tall, konstaterer makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets.

DNB Markets skrev i forkant av tallslippet at Fed ligger an til å senke renten videre på møtet i desember, selv om kjerneinflasjonen var uendret i november.

Macy’s

Aksjene i butikkjeden Macy’s faller 10,8 prosent etter at ledelsen har gått ut med en ny guiding. Ifølge CNBC forventer ledelsen et justert årsresultat i størrelsesorden 2,25-2,50 dollar pr. aksje, mens markedet tidligere har forventet et resultat på 2,34-2,69 dollar pr. aksje.