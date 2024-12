Den 22.november kom meldingen om at den maritime teknologi- og tjenesteleverandøren HAV Group forpliktet seg til å selge hele sin aksjebeholdning, tilsvarende rundt 9,9 prosent av selskapets utestående aksjer. Nyheten kom etter krav fra selskapets långiver DNB.

Nå melder selskapet at de vurderer et blokksalg av hele sin beholdning på 3.466.829 egne aksjer til kurs 8,5 kroner, fremgår det i en børsmelding onsdag kveld.

Aksjeprisen på 8,50 kroner per aksje forventes å gi en proveny på 30 millioner kroner, med Fearnley Securities som tilrettelegger av salget.

Bakgrunnen for salget er krav fra selskapets långiver, DNB, som en del av en midlertidig fritakelse fra finansielle lånebetingelser. HAV Groups største aksjonær, Havila Holding AS, har stilt garanti for å kjøpe aksjene til den avtalte prisen.

Tegningsperioden for blokksalget avsluttes 12. desember, og oppgjøret forventes gjennomført innen to virkedager.

Salget markerer et viktig skritt for å bedre selskapets finansielle situasjon, som hadde et underskudd på 19 millioner kroner før skatt i tredje kvartal i år, og betydelig lavere inntekter sammenlignet med samme periode året før.

Til tross for dette har selskapet opplevd en sterk vekst i ordrereserven, som nå har passert 1,3 milliarder kroner.