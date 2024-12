Wall-Street stiger på ferske inflasjonstall

(Saken oppdateres utover kvelden).

Wall Street steg fra start onsdag, og i kveldstimene er det bred oppgang på New-York børsen.

Slik ser det ut for de ledende indeksene på Wall Street i 20-tiden:

Samleindeksen S&P 500 er opp 0,9 prosent, mens industriindeksen Dow Jones er ned 0,1 prosent. Tek-indeksen Nasdaq er stiger 1,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er opp 3,7 prosent til 13,73.

Ferske inflasjonstall

Inflasjonstallene for november viste at årsveksten i kjerneinflasjonen (kjerne-CPI) holdt seg uendret på 3,3 prosent. I november nådde inflasjonsveksten 2,7 prosent, mot 2,6 prosent i oktober. Ifølge Trading Economics var dette i tråd med forventningene.

– Det blir kutt fra Fed nå etter økningen i ledigheten i forrige ukes tall, konstaterer makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets.

DNB Markets skrev i forkant av tallslippet at Fed ligger an til å senke renten videre på møtet i desember, selv om kjerneinflasjonen var uendret i november.

Dagens bevegelser

Aksjene i butikkjeden Macy’s faller 1,6 prosent etter at ledelsen har gått ut med en ny guiding.

Ifølge CNBC forventer ledelsen et justert årsresultat i størrelsesorden 2,25-2,50 dollar pr. aksje, mens markedet tidligere har forventet et resultat på 2,34-2,69 dollar pr. aksje.

Memeaksjen GameStop stiger 8,6 prosent etter at spillbutikken la frem sine tall for tredje kvartal. Selskapet leverte over forventningene med et justert resultat per aksje på 6 cent, skriver Yahoo Finance.

Til tross for en positiv bunnlinje rapporterte selskapet om en kraftig nedgang i omsetning på over 20 prosent, som følge av svakere salg.

Nasdaq er den ledende indeksen som stiger mest i kveldstimene, og av selskapene så er det teknologikjempene Nvidia, Tesla og Meta som trekker opp.

Tesla stiger 3,9 prosent til 416,45 dollar, og snuser mot ny all-time high ved stengetid. Nvidia stiger 3,6 prosent til 139,92, mens Meta stiger 2,1 prosent til 633,05 dollar.

Oljepris

Oljeprisen er nær en dollar høyere for dagen og stiger over 1,8 prosent til 73,34 dollar fatet. WTI-oljen er opp 2,3 prosent til 70,16 dollar.