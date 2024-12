Børsene i Asia følger onsdagens solide tech-opptur på Wall Street.

Tech-sektoren i Japan og Kina leder an oppturen, og forventninger om veksttiltak fra Beijing og et sannsynlig rentekutt fra Fed styrker ifølge Bloomberg sentimentet. Traderne venter nå på detaljer fra det årlige økonomiske toppmøtet i Kina, hvor det er ventet en kartlegging av retningslinjene for 2025.

Shanghai Composite legger på seg 0,50 prosent, CSI 300 klatrer 0,61 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 1,29 prosent.

I Japan stiger Nikkei 1,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,00 prosent.

Ifølge Bloomberg News venter nå en overvekt av økonomene nå en renteøkning fra Bank of Japan i januar, selv om 40 prosent fortsatt har tro på at det vil skje i desember.

– Meldingene fra sentralbanken er nå virkelig blandet, noe som er et signal om at de ikke har hastverk. Fra Bank of Japans perspektiv kan utnevnelsen av Trump føre til ytterligere svakthet for yen, og det er derfor de kanskje ønsker å bevare ammunisjonen for å kunne ta grep i januar, sier investeringsstrateg i Saxo Markets, Charu Shanana til Bloomberg TV.

Kospi i Sør-Korea er opp 1,20 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,35 prosent. Nifty 50 i India faller derimot 0,10 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,28 prosent.

Ferske jobbtall viser at arbeidsledigheten i Australia falt til det laveste nivået på åtte måneder på 3,9 prosent i november. Det var ned fra 4,1 prosent måneden før, og lavere enn økonomenes forventninger på 4,2 prosent.