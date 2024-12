Slik gikk det med aksjene i den såkalte «Magnificent 7»-gruppen:

Tesla steg 5,9 prosent til 424,77 dollar, og klokket inn ny all-time high ved stengetid. Tesla-aksjen har steget over 65 prosent siden Trump sin valgseier i november.

Tesla-sjef Elon Musk ble også i dag historisk som den første personen med en privat formue på 400 mrd. dollar.

Nvidia steg 3,1 prosent til 139,31, mens Meta endte opp 2,2 prosent til 632,68 dollar.

Apple falt 0,5 prosent til 246,49 dollar, mens, Microsoft steg 1,3 prosent til 448,99 dollar. Google sitt morselskap Alphabet gikk opp 5,5 prosent til 196,71, mens Amazon steg 5,22 prosent til 230,26 dollar.

Oljeprisen økte

Prisen på nordsjøolje er nær en dollar høyere for dagen og steg over 2,1 prosent til 73,55 dollar fatet. WTI-oljen gikk opp 2,6 prosent til 70,34 dollar.

Dagens andre bevegelser

Aksjene i butikkjeden Macy’s falt 0,9 prosent etter at ledelsen har gått ut med en ny guiding.

Ifølge CNBC forventer ledelsen et justert årsresultat i størrelsesorden 2,25-2,50 dollar pr. aksje, mens markedet tidligere har forventet et resultat på 2,34-2,69 dollar pr. aksje.

Memeaksjen GameStop stiger 7,7 prosent etter at spillbutikken la frem sine tall for tredje kvartal. Selskapet leverte over forventningene med et justert resultat per aksje på 6 cent, skriver Yahoo Finance.

Til tross for en positiv bunnlinje rapporterte selskapet om en kraftig nedgang i omsetning på over 20 prosent, som følge av svakere salg.