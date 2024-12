Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 19.951,39 poeng, mens S&P 500 faller 0,2 prosent til 6.074,75 poeng. Dow Jones er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,6 prosent til 13,66.

Nvidia starter dagen med et kursfall på 2,0 prosent.

Trump ringer i bjellen

USAs påtroppende president, Donald Trump, har for andre gang blitt kåret til «Årets person» av Time Magazine. Det amerikanske magasinet konkluderer med at Trumps politiske gjenfødelse er en begivenhet som er uten sidestykke i amerikansk historie.

Torsdag inntar Trump Wall Street, hvor han ringer i børsbjellen for å markere starten på dagens handel.

Makro

Nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 242.000 personer i forrige uke. Det er noe høyere enn ekspertene hadde ventet på forhånd, der konsensus ifølge Trading Economics var på 220.000 personer.

Samtidig ble produsentprisene i USA for november lagt frem, som viser at prisene steg 0,4 prosent fra måneden før. På årsbasis økte prisene 3,0 prosent. Konsensus lå på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) har torsdag besluttet å kutte innskuddsrenten for fjerde gang i år med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent, som er hva analytikerne hadde ventet på forhånd.