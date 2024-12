Det var en særdeles frisk overskrift aksjeanalytiker Paul Sankey benyttet i oppdateringen etter oljegiganten BPs kvartalstall: “BP Results: Beat? Miss? Who Cares, Fire the Board”.

BP Results: Beat? Miss? Who Cares, Fire the Board. Paul Sankey, Sankey research

Overskriften kan ved første øyekast virke som et flåsete sleivspark, men misnøyen med BP-ledelsen er ikke ubegrunnet. Børsutviklingen til selskapet har vært en katastrofe, faktisk helt siden selskapet nesten gikk over ende på grunn av Deepwater Horizon-ulykken i 2010. Helge Lund har hatt det overordnede ansvaret siden han tok over som styreformann i 2019.

BP’s Chairman Needs to Put the Company Up for Sale. Javier Blas, Bloomberg

Det har ikke lykkes Kapital å få tak i New York-baserte Sankey eller hans rapport, men den er omtalt i Bloombergs råvarekommentator Javier Blas’ artikkel “BP’s Chairman Needs to Put the Company Up for Sale”, som vi kommer tilbake til. Blas sier til Kapital at han dessverre ikke har noen kommentar til artikkelen, som han sier snakker for seg selv.

Men først: Hvem er egentlig Sankey? Ifølge hans LinkedIn-profil startet analytikeren sin karriere i Det internasjonale energibyrået og Wood Mackenzie, før ferden gikk til Wall Street og Deutsche Bank, hvor han var aksjeanalytiker og til slutt ble managing director. Deretter var han managing director i Mizuho og Wolfe Research, før han startet Sankey Research. Sankey har flere topplasseringer i analytikerkåringer, og er en hyppig gjest på TV-kanalen CNBC.

Bloomberg følger opp

Rapporten til Sankey havnet raskt hos Javier Blas, Bloomberg-kommentator og medforfatter av bestselgeren “The World for Sale – Money, Power and the Traders Who Barter the Earth’s Resources”.