Panikk i Sveits: – Så gal kan man ikke være

Crayon melder at selskapet er i samtaler med SoftwareOne om et frivillig bud fra sistnevnte om å kjøpe aksjene i førstnevnte. Bloomberg meldte torsdag at SoftwareOne nærmer seg en mulig avtale med Crayon, som vil se teknologiselskapet forsvinne fra Oslo Børs.

– SoftwareOne holder til i Stans, som er rett sør for Luzern, så at det er samtaler mellom selskapene er ikke rart, sier Finansavisens aksjekommentator, Karl Johan Molnes, på Børsmorgen.

– Dersom disse to selskapene går sammen er det tegn på at hele sektoren har store problemer.

Tidligere har flere medier meldt at det har vært flere interessenter i å kjøpe SoftwareOne og ta selskapet av børs. I april takket SoftwareOne nei til et bud på selskapet på 3 milliarder sveitserfranc fra Bain. Da var markedsverdien 2,5 på milliarder. Siden har markedsverdien falt under 1 milliard sveitserfranc.

Så langt i år har SoftwareOne-aksjen falt neste 60 prosent. I slutten av oktober falt den nesten 30 prosent på en dag. På torsdag var ryktene at budet bare involverte aksjer.

– Det ville ikke ha gått. Så gal kan man ikke være, sier Molnes.

Når Crayon fredag innrømmer i en børsmelding at det er i samtaler med SoftwareOne om et oppkjøp, kan det være tegn på at sammensetningen av budet har endret seg.

– Det som har endret seg fra i går til i dag, er at det også kan være et element av kontanter involvert i budet, sier Molnes.

– Alt er mulig, men det er ikke spesielt sannsynlig at dette går sammen.

Fullstendig panikk

Molnes påpeker også at budet, med Bain-budet friskt i minne, er et signal om at alt ikke er som det skal i sektoren.

– Dersom SoftwareOne er villige til å gjøre denne fusjonen til en verdi på en milliard sveitserfranc, når du har takket nei til et kontantbud fra Bain på tre milliarder, så er det fordi det er fullstendig panikk i sektoren.

– Hadde det kommet et rent aksjebud, ville jeg bare solgt alle aksjene og kommet meg ut av sektoren, for det virker som denne sektoren blir fullstendig skvist av Microsoft.

Det er imidlertid ikke Crayon som har gjort noen tabbe her, påpeker Molnes.

– Styreleder Daniel von Stockar skulle holdt seg til å være eier, han skulle tatt budet fra Bain. Nå ligger han på knærne i Luzern og tigger eksilnordmenn om de kan fusjonere med selskapet hans, slik at han kan redde stumpene.

Jens Rugseth er Crayons tredje største eier, bak Folketrygdfondet og DNB, med 5,4 prosent av aksjene. Han flyttet til Sveits og Luzern høsten 2022.