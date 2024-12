XXL hever emisjonskursen: – Vil skvise Frasers

Fredag melder XXL-styret at det ikke tror Frasers bud på 10 kroner på hele selskapet vil gå gjennom, og at selskapet i stedet for går videre med den opprinnelige planen om å hente kapital. Emisjonskursen økes fra 10 øre til 1,65 kroner og emisjonsstørrelsen blir på 600 millioner kroner, som er på toppen av styrets vedtatte invervall med et minimum på 375 millioner kroner og et maksimum på 600 millioner kroner.

– Det vil skvise Frasers. De som garanterer for emisjonen vil få 18 prosent ekstra med aksjer. Siden Frasers har sagt de ikke vil tegne seg, så vil det vanne ut Frasers med nærmere 20 prosent, sier Finansavisens aksjekommentator, Karl Johan Molnes, på Børsmorgen.

– Enten må Frasers øke budet, eller så må de finne seg i å bli utvannet og at XXL vil leve videre.

Frasers er en naturlig eier, men de må øke det stående budet sitt på 10 kroner, mener Molnes.

– Gir Frasers seg nå forsvinner de ut og XXL får en annen, ukjent skjebne.

Dermed er ballen på Frasers banehalvdel.

– Det er en måte å få Frasers til å øke budet sitt. De må enten gjøre det, eller se at det blir en emisjon og Euronext Growth for XXL.

– Kommer de på Euronext Growth er det ikke tilbudsplikt lenger. Da blir det enklere å skvise ut Frasers ytterligere.

– Frasers har litt på spill her, avslutter Molnes.