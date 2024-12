Broadcom løfter USA-børsene

Fredag kom det en del makrotall fra Europa. Tysklands eksport sank overraskende mye i november, mens importen falt noe mindre enn ventet. Samtidig krympet Storbritannias BNP og industriproduksjon, mens økonomene hadde spådd en månedlig økning på begge områdene.

Rapportene bidro til at de fleste europeiske børsindekser svekket seg noe, til tross for at Francois Bayrou ble utnevnt til Frankrikes nye statsminister. Sentrumspolitikeren skal angivelig forhindre ytterligere kaos i styringen av Europas nest største økonomi. Av de store franske selskapene fikk Renault et kursløft på nesten 2 prosent.

Novo Nordisk-kursen tapte derimot godt over 3 prosent. Nedturen skyldtes at en del britiske apoteker meldte at opptil 80 prosent av kundene som ønsker slankemedikamenter velger Eli Lillys Mounjaro. Et lignende produkt fra Novo Nordisk, Wegovy, er angivelig langt mindre populær.

På den andre siden av Atlanterhavet var S&P 500 tilnærmet uendret ved firetiden fredag. Indeksens store vinner var Broadcom, som fikk en kursoppgang på mer enn 21 prosent. Halvlederprodusenten publiserte overraskende sterke inntjeningstall for sitt seneste regnskapskvartal, tross noe skuffende inntekter.

Det som virkelig skapte entusiasme rundt aksjen var imidlertid ledelsens uttalelser om kunstig intelligens-relatert etterspørsel. I dette segmentet mer enn tredoblet omsetningen seg, til 12,2 milliarder dollar. Broadcom er dessuten i ferd med å utvikle nye AI-brikker sammen med tre store leverandører av skybaserte tjenester.

For øvrig kom det flere inflasjonstall fra USA, i kjølvannet av onsdagens KPI-rapport og torsdagens produsentprisindeks. Statistikken viste at eksportprisene var uendrede fra oktober til november, mens importprisene økte med 0,1 prosent. På forhånd var begge ventet å falle med 0,2 prosent.

Selv enkelte Fed-styremedlemmer innrømmer nå at det er vanskeligere å få bukt med inflasjonen enn tidligere antatt, og fenomene har dessuten bidratt til høyere lange renter. Fredag ettermiddag betalte tiårige amerikanske statsobligasjoner 2,37 prosent, noe som er mer enn noen gang siden 25. november.