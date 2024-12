Circio Holding, tidligere kjent som Targowax, melder søndag i en børsmelding at interessen for å innløse tegningsretter knyttet til en tidligere annonsert emisjon, er stor.

Ikke bare fra eksisterende aksjonærer, men også nye investorer som vil bli eier i biotekselskapet, heter det fra selskapet.

Derfor har styret besluttet å åpne for tegning av inntil 4,9 millioner nye aksjer til 60 øre stykket.

Prisen under kursen

Siste omsetningskurs i Circio-aksjen før børsen tok fri for helgen, var 68 øre. Volumet var på 3,2 millioner aksjer og kursen falt 5,82 prosent fredag.

Prisen for hver nye aksje er lik kursen for tegningsrettene til de eksisterende aksjonærene.

Man må tegne seg for minst 50.000 kroner skal man få tilgang til aksjene.

Circio forbeholder seg også retten til å tildele nye aksjer til dem som ønsker dem etter eget skjønn.

Gir bort tegningsretter

De fikk utsted nesten 16,9 millioner tegningsretter i forbindelse med en fortrinnsrettsemisjon. Hver tegningsrett gir innehaveren rett til én ny aksje.

Fristen for å benytte seg av tilbudet går ut onsdag 18. desember klokken 16.30.

Atlas Special Oppertunities, som har fått seks millioner tegningsretten, har informert ledelsen i Circio at de ikke vil innløse tegningsrettene.

I stedet for at tegningsrettene bare fordufter, har Circio fått lov til å gjøre dem gratis tilgjengelig for investorer som er interessert i dem.

Interesserte må selv kontakte selskapet for å få mulighet å overta rettene mot å innløse dem før fristen utløper.