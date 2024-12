Kina utfordrer Elon Musk

Kina jobber med flere gigantiske satellittprosjekter for å utfordre Elon Musks Starlink, skriver CNBC.

Selv om Starlink allerede har nærmere 7.000 satellitter i bane og betjener fem millioner kunder i over 100 land, planlegger Kina å lansere egne satellittnettverk som kan konkurrere på global skala.

Ifølge CNBC består Kinas planer av tre prosjekter – Qianfan, Guo Wang og Honghu-3 – som samlet sett skal kunne nå 38.000 satellitter.

– For Kina handler det ikke bare om å levere internett. Starlink har vist at det kan bringe usensurert internett til selv de mest avsidesliggende områder, noe som utfordrer Kinas strenge kontroll over innhold, sier seniorforsker Steve Feldstein ved Carnegie Endowment for International Peace til CNBC.

Skal sikre kontroll

Feldstein påpeker at Kinas mål er å sikre at deres innbyggere, og allierte, forblir innenfor landets kontrollregime.

Kina ser også en mulighet til å dominere markeder som fortsatt er underutviklet for satellittinternett, som deler av Afrika, Russland og Midtøsten.

Juliana Suess ved German Institute for International and Security Affairs trekker frem at 70 prosent av 4G-infrastrukturen i Afrika allerede er bygget av Huawei.

I tillegg fremhever eksperter viktigheten av satellittnettverk i krigsområder, der tradisjonell infrastruktur ofte blir ødelagt. Starlinks rolle i Ukraina viser hvor avgjørende dette kan være, særlig for militære formål.