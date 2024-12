Bitcoin steg til ny all-time high på 106.509 dollar søndag kveld, melder CNBC og viser til Coin Metrics.

I etterkant har den ledende kryptovalutaen falt tilbake til under 105.000 dollar. Samtidig nærmer ethereum seg 4.000 dollar og står i skrivende stund i overkant av 3.960 dollar. Begge valutaene er nå opp 2 prosent det siste døgnet.

Oppgangen skjer på en forventning om at Federal Reserve ventes å senke styringsrenten på denne ukens møte. CMEs Fedwatch-verktøy anslår nå 97 prosents sannsynlighet for et rentekutt på 25 basispunkter til 4,25-4,50 prosent.

– Lavere renter positivt

CNBC vurderer dette til å være positivt for bitcoin, som ofte handles som en teknologiaksje og derfor drar nytte av rentefall. Lavere renter betyr også svakere dollar og økt pengemengde, begge faktorer som har vist langsiktig korrelasjon med bitcoin.

Bitcoin har steget 50 prosent siden presidentvalget i USA og 145 prosent hittil i år, hjulpet av løfter om mer kryptovennlig regulering og muligheten for at den påtroppende Donald Trump-administrasjonen setter opp en nasjonal, strategisk bitcoinreserve.

De kryptorelaterte aksjene Coinbase og MicroStrategy er lite endret i førhandelen, selv etter meldingen om at sistnevnte senere i desember innlemmes i Nasdaq 100 og den høyt omsatte ETF-en (børsnotert fond) Invesco QQQ.