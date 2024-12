Dårlig dag for franske aksjer

Frankrikes vanstyre og politiske kaos fortsetter, og over helgen nedgraderte Moody's landets statsobligasjoner fra Aa2 til Aa3. Ratingen er nå på samme nivå som blant andre Taiwan, Tsjekkia og Saudi-Arabia. Hovedproblemet er at politisk splittelse gjør det vanskelig å få bukt med Frankrikes offentlige budsjettunderskudd, som i år utgjør hele 6,1 prosent av BNP.

En lavere gjeldsrating betyr typisk høyere renteutgifter, ikke bare for myndighetene, men også for mange selskaper. Mandag fikk bilprodusenten Stellantis, som blant annet eier Citroën og Peugeot, et kursfall på nesten 5 prosent. Også programvareselskapet Dassault Systems, olje- og gassgigiganten TotalEnergies og dekkprodusenten Michelin slet, med nedturer på 2-3 prosent.

Paris-baserte Vivendi leverte derimot en avkastning på 34 prosent. Selskapet vokste i mange år gjennom en rekke mer eller mindre idiotiske oppkjøp, men besluttet nylig å reversere strategien ved å dele seg i fire. Tanken var å «synliggjøre verdier», muliggjøre en mer fokusert ledelse og bedre kapitallokeringen.

Vivendis TV-del ble skilt ut i Canal Plus, som mandag ble børsnotert i London og deretter stupte 18 prosent. Også reklamebyrået Havas og forlaget Louis Hachette ble skilt ut, og disse gjorde det langt bedre. Oppturene ble på henholdsvis 3 og 19 prosent. Den gjenværende biten av konglomeratet, dagens Vivendi, fokuserer på spill gjennom sitt datterselskap Gameloft, men har minoritetsposisjoner i Universal Music og andre selskaper.

I USA var halvlederprodusentene Broadcom og Micron Technologies de største vinnerne i S&P 500-indeksen. Aksjene var ved firetiden opp med 7-8 prosent. Super Micro Computer leverte derimot et lite supert kursfall på 6 prosent, i kjølvannet av en Bloomberg-artikkel om at serverprodusenten vurderer å utstede flere aksjer og/eller ta opp mer gjeld.

For øvrig sank Ford Motor-kursen med rundt 3 prosent. Bilgiganten ble nedgradert fra «hold» til «selg» av det amerikanske meglerhuset Jefferies, som viste til høy prising og store lagre hos forhandlerne.