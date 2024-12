Solstad-søksmål: Sveaas vil ha millionhonorar

De to milliardærene Kjell Inge Røkke og Christen Sveaas har det siste året kranglet om Solstad.

Sveaas' Kistefos går nå rettens vei mot Solstad Offshore, Røkkes Aker Capital og rådgiver Pareto Securities. Selskapet krever 3,72 milliarder kroner i erstatning og inviterer medaksjonærer til å delta i rettssaken.

Sveaas og Kistefos vil imidlertid nå også ha betalt av medaksjonærene for jobben de gjør med søksmålet, melder DN.

I forrige uke skrev Kistefos-sjef Bengt A. Rem i et brev til Solstad-aksjonærene at dersom de skulle gå seirende ut av søksmålet, vil Kistefos trekke et «suksesshonorar» fra erstatningsbeløpet andre aksjonærer får tilkjent.

«For administrasjonen av søksmålet vil Kistefos beregne seg et honorar på 3 prosent av eventuelt netto tilkjent erstatningsbeløp i sakene (fratrukket sakskostnader som ikke måtte være tilkjent),» heter det i brevet.

– Det er flere personer i Kistefos som har brukt, og vil bruke, mye tid på dette søksmålet som sannsynligvis vil pågå i flere år. Vi har også hatt en god del kostnader allerede som ikke vil bli medregnet i det som eventuelt vil bli krevet som saksomkostninger i selve rettssaken. Om vi skulle vinne frem er vår oppfatning at det er fair at vi får en kompensasjon, sier Kistefos-sjefen til avisen.

Refinansiering

Bakgrunnen for konflikten var refinansieringen av Solstad Offshore, da 35 av 43 skip overført til nyopprettede Solstad Maritime, og aksjonærene i Solstad Offshore fikk en rett til å tegne maksimalt 13,6 prosent av aksjene i det nyopprettede selskapet. Solstad Offshore fikk 27,3 prosent av aksjene i Solstad Maritime i bytte mot skipene.

Kistefos har ment at Solstads flåte ble overført til en betydelig underpris, og at aksjonærfellesskapet dermed er blitt ulovlig forskjellsbehandlet til fordel for Aker Capital.

Aker har på sin side hele tiden ment at søksmålet er grunnløst.

«Aker bestrider som kjent at det er et grunnlag for søksmål. Vi har levert vårt tilsvar», skrev kommunikasjonssjef i Aker, Atle Kigen, i en SMS til Finansavisen tidligere i høst.