Kl 21:30 onsdag faller Nasdaq 2,43 prosent, mens S&P 500 faller 1,80 prosent. Dow Jones , som tirsdag opplevde den verste tapsrekken siden 70-tallet, faller 1,42 prosent.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) kuttet, som ventet, styringsrenten for tredje gang i år. Etter dette kuttet på en kvarting, som sikrer en samlet rentenedgang på 1 prosentpoeng fra september, er styringsrenten i intervallet 4,25-4,50 prosent.

Investorene er imidlertid skuffet over renteprognosen lagt frem av FED-sjef Jerome Powell. Den nye renteprognosen viser nemlig kun to rentekutt neste år, fra tidligere ventet fire kutt

Alle indeksene lå i grønt før beslutningen om å kutte renten nok en gang. Dow Jones lå opp 0,4 prosent, mens S&P 500 og Nasdaq begge var opp 0,2 prosent. Om nedgangen holder, vil Dow Jones falle for 10. dag på rad for første gang siden 1974

– Dette kan godt være det siste rentekuttet fra Fed på en god stund, sier Olav Chen i Storebrand til Finansavisen etter å ha sett på Feds nye prognoser.

– Dette var veldig haukete. Og Fed har justert opp sin prognose for kjerneinflasjonen neste år med 0,3 prosentpoeng, konstaterer Chen.

– Dette er «high for longer», sier makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets, med henvisning til sentralbankenes mantra da de hadde hevet rentene ferdig som svar på den høye inflasjonen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten hopper til 4,50 prosent, opp 0,115 prosentpoeng. Det er det høyeste rentenivået siden mai.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, bykser 25 prosent til 19,9.

Aksjer:

Den haukete innstillingen til FED sender de fleste aksjer nedover. Samtlige av de store Magnificent Seven-selskapene svekker seg etter dommen, og kun 1 av 7 selskaper er i grønt.

Kl 21:30 er Apple ned 1,14 prosent, Amazon er ned 2,63 prosent. Meta er ned 1,49 prosent, og Microsoft faller 2,16 prosent. Alphabet er ned 2,16 prosent.

Nvidia har vært utsatt for betydelig gevintsikring de seneste dagene, og var før åpning i korreksjonsmodus etter en nedgang på 12 prosent fra toppen. Onsdag var aksjen var opp over 4 prosent før rentedommen, med i etterkant har all oppgang forduftet. Aksjen stiger knappe 0,13 prosent.

Tesla har vist styrke de seneste dagene, men onsdag er aksjen ned hele 8,95 prosent.

Driftsbalanse

USAs driftsbalanse endte på minus 310,9 milliarder dollar i tredje kvartal. Ifølge Trading Economics var det ventet en driftsbalanse på minus 284 milliarder dollar.

Samtidig har det blitt kjent at boligbyggingen i USA falt 1,8 prosent på månedsbasis i november, til en sesongjustert årstakt på 1,29 millioner boliger. Her var det ventet en årstakt på 1,34 millioner boliger.

Antall nye boligbyggingstillatelser økte 6,1 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,505 millioner.