Nissan steg kraftig på Tokyo-børsen onsdag etter oppslaget i avisen Nikkei om at selskapet er i samtaler med Honda om en mulig sammenslåing. Oppturen fortsatte torsdag, og aksjen har nå steget over 30 prosent på to dager.

Konserndirektør Shinji Aoyama opplyser at Honda vurderer både en kapitalinnsprøytning og etablering av et holdingselskap som alternativer til en fusjon.

– Et lett bytte

Onsdagens oppslag har satt shorterne i Nissan under press. Tall fra S&P Global viser ifølge Bloomberg nemlig at Nissan er Asias mest shortede bilaksje, med en short-andel på 22 prosent av den frie flyten. Shorterne låner aksjer og selger dem, i håp om å kjøpe dem tilbake senere på lavere kurser.

– Nissan har vært et lett bytte grunnet mangel på forventninger om spenstige tiltak for å bedre inntjeningen. Aksjen vil sannsynligvis stige ytterligere hvis fusjonen realiseres, men shortsalgene kan øke igjen avhengig av forhandlingene, sier sjefen for Orior Asset Management, Tsuguya Onozuka, til nyhetsbyrået.

Short-interessen i kriserammede Nissan steg til rekordhøye nivåer tidligere i år etter at svakt salg i både USA og Kina gikk hardt utover resultatene og senket aksjen kraftig. Selv etter de siste dagenes oppgang, er Nissan fortsatt ned rundt 25 prosent så langt i 2024.