Fed senker europeiske aksjer

Viktige sentralbankers rentebeslutninger har vært i fokus denne uken. Som ventet senket Federal Reserve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng onsdag, mens Bank of Japan og Bank of England holdt nivået uendret på henholdsvis 0,25 og 4,75 prosent. Sentralbanksjef Jerome Powells signaler om at vi trolig bare får to rentekutt i 2025 satt imidlertid et støkk i markedet, og dette bidro til kraftige børsfall – først i USA og deretter i Asia og Europa.

Stoxx 600-indeksen sank med 1,6 prosent, mens renten på tiårige tyske og franske statsobligasjoner økte med 0,07 prosentpoeng. Høyere lange renter er typisk negativt for prisingen av vekstselskaper, og dette bidro til at halvlederprodusentene STMicroelectronics, ASML og Infineon Technologies fikk kursfall på 4–5 prosent.

Våpenaksjer trosset nedturen, som følge av tiltagende konflikt i Midtøsten. Houthi-bevegelsen i Jemen beskøt israelske militære mål med to hypersoniske missiler, etterfulgt av et israelsk hevnangrep. Dassault Aviation og Thales steg med 1-2 prosent. Førstnevnte meldte også om en ny kontrakt med Irlands forsvarsdepartement.

I USA hentet børsindeksene seg noe inn. Ved firetiden var S&P 500, Nasdaq og Dow Jones-indeksen opp med 0,5-0,8 prosent. Som i Europa gjorde en rekke teknologiaksjer det dårlig, og dessuten slet eiendomssektoren. Landets tre største boligbyggere – DR Horton, Lennar og Pultegroup – tapte 2-5 prosent. I den seneste uken har 7-10 prosent av deres børsverdi forduftet, hovedsakelig fordi høyere boliglånrenter forventes å svekke etterspørselen etter nye hus og leiligheter.

Også gullgruveaksjer har fått hard medfart, i kjølvannet av Powells overraskende «haukete» uttalelser. VanEcks børsnoterte grullgruvefond var torsdag ettermiddag ned med over 7 prosent på en uke, selv om gullprisen har svekket seg med mindre enn 3 prosent.

For øvrig øker bankenes rentemarginer typisk i perioder med renteoppgang. Også JPMorgan Chase, Bank of America og Wells Fargo er imidlertid mindre verdt en for en uke siden, tross betydelige rekyler torsdag.