Oslo Børs i rødt: Aker-selskap stiger kraftig på utbyttemelding

Oslo Børs åpner ned tirsdag. Klokken 11.26 står hovedindeksen i 1.400,36, en nedgang på 0,4 prosent.

Brent-oljen med februar-levering er ned 0,8 prosent til 72,30 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen faller 0,9 prosent til 68,78 dollar.

Til sammenligning stod nordsjøoljen i 73,30 dollar fatet ved børsslutt i går.

Det er fortsatt knyttet store bekymringer til etterspørselsveksten i 2025, spesielt fra Kina. JP Morgan forventer at markedet vil ha et overskudd på 1,2 millioner fat pr. dag i 2025.

Equinor er opp 0,3 prosent til 255,80 kroner, mens Aker BP faller 1,1 prosent til 213,30 kroner. Vår Energi klatrer 0,5 prosent til 34,07 kroner.

Mye Røkke

Aker-kontrollerte Philly Shipyard stiger 1,4 prosent til 74,40 kroner. Selskapet meldte torsdag kveld at transaksjonen med Hanwha er fullført. Videre melder styret at det har til hensikt å gi en signifikant del av provenyet til aksjonærene.

Denne meldingen gir også vind i seilene for Aker Carbon Capture, hvor aksjonærene krever store utbytter etter at 80 prosent av virksomheten ble solgt til den amerikanske oljeservicekjempen Schlumberger (SLB). Aksjen stiger 5,4 prosent til 6,22 kroner.

Et tredje Aker-selskap, Aker Solutions , har signert en kontrakt med Vår Energi for vedlikehold og service på tre felt i Nordsjøen, til en verdi på opptil 1,5 milliarder. Aksjen er opp 0,2 prosent til 30,50 kroner.

Bud på rederi

Tørrlastrederiet Belships , med Frode Teigen som største eier, har mottatt et bud som verdsetter selskapet til 5,2 milliarder kroner, eller 20,50 kroner aksjen. Aksjen stiger 25,9 prosent til 19,94 kroner. De siste fem årene er aksjen, inkludert utbytter, opp over 408 prosent.

Pareto-analytiker Kari Hartvedt oppgraderer Tomra fra selg til kjøp. Kursmålet jekkes opp fra 120 til 170 kroner, og aksjen stiger 7,1 prosent til 152,10 kroner.

Fredly-favoritten, Kongsberg Automotive, har landet en kontraktsforlengelse med en verdi på 56 millioner euro, tilsvarende 664 millioner norske, over fem år, ifølge en børsmelding fredag morgen. Aksjen går frem 0,3 prosent til 1,90 kroner.

Rec Silicon falt over 50 prosent på onsdag etter tirsdagens krisemelding, der det ble varslet at en tredjepartstest for kvaliteten på selskapets polysilisium, som blant annet brukes i solceller og batterier, har feilet. Fredag henter aksjen seg noe inn med en oppgang på 21,5 prosent til 3,43 kroner.