Styret i Belships har inngått en avtale med EnTrust Global-selskapet Blue Northern BLK der sistnevnte vil fremme et frivillig bud på samtlige aksjer i tørrlastrederiet, fremgår det av en børsmelding torsdag.

Budet er på 20,50 kroner pr. aksje. Det gir en samlet pris på cirka 5,18 milliarder kroner, når aksjene Belships eier selv utelates. Rederiets markedsverdi ligger på drøyt 4,0 milliarder.

Styret i Belships har enstemmig vedtatt å anbefale Belships-aksjonærene å akseptere budet.

HOVEDEIER: Frode Teigen. Foto: Akva Group

Aksjonærer som samlet eier 61,2 prosent av utestående aksjer i Belships – inkludert medlemmer av styret og ledelsen – har dessuten allerede akseptert budet. Dette inkluderer konsernsjef Lars Christian Skarsgård, finansdirektør Yngve Aslaksen Gram, styreleder Peter Frølich og Frode Teigen, styremedlem og Belships' desidert største eier.

Gjennom selskapene Kontrari og Kontrazi har Teigen 54 prosent av de utestående aksjene i tørrlastrederiet.

Premie på 29 prosent

Prisen utgjør en premie på 29,4 prosent sammenlignet med Belships-aksjens sluttkurs torsdag, på 15,84 kroner.

Sammenlignet med volumvektet snittkurs siden kunngjøringen av en strategisk gjennomgang for drøyt tre uker siden, er premien på 19,4 prosent.

26. november ble det kjent at Belships var i spill, og at Egersund-reder Frode Teigen åpnet for å selge sin majoritetspost – seks år etter at han kom inn som storeier.

Blue Northern BLK er etablert av fond forvaltet av EnTrust Globals Blue Ocean-investeringsteam i forbindelse med budet på Belships.

455 prosent avkastning

«Seks år er gått siden fusjonen mellom Belships og Lighthouse Group, og vårt mål var å utvikle et selskap gjennom strategiske investeringer med mål om ekspansjon, og for å oppnå konkurransedyktig avkastning for våre aksjonærer. Den totale avkastningen gjennom perioden er på 455 prosent inkludert utbytter. Dette har vært en suksessfull verdiskapingsøvelse og selskapsutvikling,» heter det i en felles uttalelse fra Belships' styreleder Peter Frølich og konsernsjef Lars Christian Skarsgård.

«Styret er overbevist om at tilbudet representerer en fair verdsetting gitt nåværende omstendigheter, noe som også gjenspeiles i anbefalingen til aksjonærene om å akseptere budet,» heter det.



Svein Engh, senior managing director og porteføljeforvalter i EnTrust, sier i en kommentar at Belships-kjøpet vil gjøre det mulig for Blue Ocean-teamets maritime investeringsportefølje å fortsette sin vekst gjennom «investering i en attraktiv og allsidig plattform med en moderne flåte med ultramax-fartøyer».

Budgiveren har til hensikt å ta Belships av børs dersom den oppnår en tilstrekkelig eierandel. I budet er det satt en minimum akseptgrad på 90 prosent som et vilkår.

Belships-aksjen er så langt i år ned cirka 14 prosent på Oslo Børs – men opp mer enn 100 prosent siden desember 2020.