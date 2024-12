Han mener videre at den siste favoritten, BW Offshore Limited, har interessante triggere på oppsiden knyttet til mulige kontraktsforlengelser. Han påpeker likevel at det har vært utfordringer knyttet til levering av ett av skipene, men at dette ikke vil tynge verdivurderingen av selskapet fra midten av 2025.

Slankemedisin og trening

Thomas Nielsen, forvalter i First Fondene, har trukket frem Avanza, Novo Nordisk og Evolution Gaming som sine favoritter.

Det danske slankemedisinselskapet var definitivt en av fjorårets vinnere på børs. Gjennom 2024 har oppgangen fortsatt, men etter en toppnotering i slutten av juni, der aksjen bikket 1.028 danske kroner, har kursen rast nedover.

I dag handles den til 743,20 danske kroner pr. aksje, men Nielsen skriver i kommentaren til Nordnet at selskapet fortsatt har et stort potensiale.

Askjestrategen i DNB Markets, Paul Harper, er på sin side mer optimistisk til selskaper på hjemmebane, og trekker frem Yara, Protector Forsikring og Sats som favorittene i 2025.

«SATS har tidligere hatt utfordringer med en svak balanse, men denne er nå styrket og vi forventer at utbytte kan betales fra andre halvdel av 2025, som gir et ekstra kvalitets stempel for aksjen» skriver Harper i en kommentar til Nordnet.

Fly og sparebank

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, trekker frem Norwegian, SpareBank 1 Sør-Norge og Wilh. Wilhelmsen.

Førstnevnte hadde en himmelferd på børs de første månedene av 2024, der aksjen toppet på 18,15 kroner i april. Deretter har aksjen falt med nesten 40 prosent til nesten 11 kroner pr. aksje.

«I dag har selskapet lite gjeld og god inntjening. Vi tror at de kommer til å være mer forsiktig med veksten til neste år og det kan bidra til bedre lønnsomhet. Det kan godt være at de passerer to milliarder kroner i resultat før skatt og det vil i så fall være det beste noensinne» skriver Næss i en kommentar til Nordnet.

«Aksjen er priset til knappe syv ganger neste års inntjening og det er lavere enn de fleste andre flyselskapene».

Alle ekspertene som Nordnet har snakket med har eierinteresser i aksjene som er nevnt.