Kraftige kursfall i Europa

Det er godt kjent at børsene typisk stiger rundt årsskiftet. Feds overraskende «haukete» uttalelser, S&P 500-indeksens høye prising og nå Trumps trusler mot handelspartnerne i EU kan imidlertid føre til at «denne ganger er annerledes».

Fredag sank Stoxx 600-indeksen med mer enn 1 prosent, noe som innebærer et fall på 3 prosent på fem handelsdager. Novo Nordisk, som har en vekt på 2,4 prosent i indeksen, stupte 19 prosent. Legemiddelkonsernet publiserte skuffende resultater fra en klinisk undersøkelse av sin nye slankemedisin, CagriSema. Nedturen var den verste i Novos historie som børsnotert selskap.

En annen aksje i indeksen, Air France KLM, tapte godt over 4 prosent. Flyselskapet la ned enkelte ruter, blant annet til Kina og Tanzania. Det kan også rammes, dersom USA starter en handelskrig med Europa.

Også europeiske bankaksjer slet. For Deutsche Bank, Bankinter, Danske Bank og Nordea ble nedturen på 2-3 prosent. De store bankene regnes som en bred eksponering mot økonomien i deres markeder, noe som innebærer at de typisk gir lav avkastning i perioder med verre økonomiske utsikter.

I energisektoren skapte lavere oljepriser motvind. Her tapte både svenske Orron Energy og britiske Tullow Oil 4-5 prosent. Begge inngår i Stoxx 600.

På New York-børsen var Eli Lilly-kursen opp med 4 prosent ved firetiden fredag. Det Indianapolis-baserte legemiddelkonsernet tjener på at Novo Nordisks konkurrerende slankeprodukt ikke fungerer like bra som tidligere antatt. Eli Lilly har allerede solgt Zepbound for mer enn 3,2 milliarder dollar, siden medikamentet ble lansert sent i 2023.

For øvrig steg USAs «PCE», som måler hvor mye penger husholdningene faktisk bruker, med 2,4 prosent på årsbasis i november. Nivået var opp fra 2,3 prosent i oktober og høyere enn noen gang siden juli. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvarer og energi, holdt seg imidlertid uendret på 2,8 prosent og var dermed 0,1 prosentpoeng mindre enn ventet.