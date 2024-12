Must-aksje steg etter flagging

Da Oslo Børs stengte fredag hadde hovedindeksen falt 0,4 prosent til 1.401 poeng.

Siden midnatt hadde prisen på februarkontrakten på nordsjøoljen Brent falt 0,9 prosent til 72,30 dollar fatet. WTI-oljen hadde falt 1 prosent til 68,70 prosent.

Equinor falt med 0,3 prosent, og Aker BP sank 1,2 prosent, mens Vår Energi steg med 0,3 prosent. Det nynoterte oljeselskapet på Oslo Børs, Moreld, steg 2,3 prosent.

Bevegelser

I en flaggemelding meldte Erik Musts Must Invest at det hadde kjøpt drøyt 667.000 aksjer i Vow på fredag. I tillegg hadde Fondsavanse overført 11,8 millioner Vow-aksjer til Must Invest. Dermed sitter selskapet på 20,5 millioner Vow-aksjer, som tilsvarer 10,1 av aksjekapitalen. Vow-aksjen steg 4,1 prosent.

Torsdag kveld meldte Belships at det hadde mottatt et bud som verdsetter selskapet til 5,2 milliarder kroner. Det tilsvarer 20,50 kroner aksjen. Budet ga en premie på nær 30 prosent sammenlignet med tørrlastrederiets sluttkurs torsdag.

Ved stenging fredag var Belships blant de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og dagens store vinner med en oppgang på 27,8 prosent. I løpet av de siste fem årene er aksjen (inkl. utbytter) opp over 408 prosent.