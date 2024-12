Traff blink i fjor: Dette er Mads Johannesens nyttårsraketter

2025 er rett rundt hjørnet, og det er flere investorer og forvaltere som åpner opp om sine favoritter som de tror vil få ekstra fart når januar treffer. Her er Nordnet intet unntak.

Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, forklarer logikken bak nyttårsrakettene:

«Aksjer som har hatt svak utvikling gjennom året, opplever gjerne ytterligere press før jul. Dette skyldes blant annet at investorer med tap på disse posisjonene selger seg ut for å kunne realisere skattemessige fradrag før årsslutt,» skriver han i et innlegg på Nordnetbloggen.

«Samtidig ønsker fondsforvaltere å kvitte seg med aksjer som kan oppfattes som "skampletter" i porteføljen. Disse faktorene bidrar til økt salgspress på allerede utsatte aksjer, noe som ofte fører til lavere kurser.»

Dette vil ifølge Johannesen gi muligheten for investorer til å kjøpe slike aksjer til en lav pris før jul. Samtidig kan risikoappetitten øke etter årsskiftet, og ny kapital kan komme inn i markedet, som fører til en betydelig oppgang for nyttårsrakettene.

Industri og teknologi

Investeringsøkonomen har satt opp tre ulike lister i innlegget på bloggen for inspirasjon – fem aksjer som har steget mye, fem aksjer som har falt mye og fem aksjer han har tro på i denne perioden. Vi tar for oss sistnevnte.

På listen over de fem utvalgte aksjene finner man en god blanding av teknologi- og industriaksjer. Det inkluderer Kongsberg Automotive, som har falt 10 prosent, og Polight, som er ned nesten 69 prosent på Oslo Børs i år.

Samtidig har han trukket frem Techstep, Norbit og Link Mobility, som er opp henholdsvis 46, 62 og 27 prosent på Oslo Børs i 2024.

«Disse selskapene har hatt en variert utvikling på børsen i 2024, fra betydelige kursoppganger til kraftige nedganger. Denne utviklingen reflekterer både solid selskapsdrift og utfordringer knyttet til et krevende marked for mindre teknologiselskaper og nyetableringer,» forklarer Johannesen.

Han påpeker også at mulige rentekutt fra Norges Bank vil hjelpe det norske markedet i 2025.

For ordens skyld: Mads Johannesen understreker at dette er hverken en kjøps- eller salgsanbefaling, men ment som inspirasjon og innsikt til leserne.



Mads Johannesens fem utvalgte aksjer Kongsberg Automotive

Polight

Techstep

Norbit

Link Mobility

Traff blink

Da investeringsøkonomen la frem nyttårsrakettene ved innspurten av 2023, la han frem selskapene Nel, Nordic Semiconductor, Tomra, Schibsted og Frontline.

Til tross for at noen av selskapene, som Nordic, Nel og Frontline, ender 2024 betydelig ned fra der de startet i 2024, var det rakettfart på dem ved starten av året.

Nordic Semiconductor steg 28 prosent fra januar til midten av juli, før fallet startet utover høsten, mens Frontline var opp 47 prosent i sommer. Nel var opp 23 prosent i mai, men er nå ned nesten 52 prosent siden januar.

Samtidig steg Tomra 53 fra januar til slutten av juli. Aksjen har falt noe siden den gang, men er fortsatt 22 prosent opp i 2024. Schibsted hadde i tillegg en oppgang for året på 27 prosent i mai.