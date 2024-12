Den ultimate julegaven til porteføljen din

Nike og Adidas, to av verdens største sportsmerker, fortsetter å inspirere til aktivitet, selv i julen. Med produkter som treningsklær og løpesko, oppmuntrer de til fysisk aktivitet i julefeiringen.

Selskapene har begge hatt en utfordrende periode med økte kostnader og hard konkurranse fra nye aktører. Adidas har også hatt inntektstap og kostnader knyttet til at samarbeidet med Kanye West ble brutt i 2022. Likevel rapporterer begge selskapene sterk vekst i segmenter som digital handel og fottøy. Nike handles til en P/E på rundt 27 for 2025, mens Adidas ligger på i overkant av 30, noe som gjenspeiler markedets tro på langsiktig vekst. Kortsiktig er veksten blitt hemmet av høy inflasjon og svakere forbrukertillit, men med et globalt sportsmarked som vokser, kan begge aksjene være gode langsiktige investeringer.

Garmin leverer innovative produkter som smartklokker og GPS-enheter, designet for å motivere både mosjonister og erfarne treningsentusiaster. Smartklokker som måler skritt, puls og søvnkvalitet kan være gode hjelpemidler for en bedre helse.

I tillegg til en sterk posisjon innen treningsutstyr og smartklokker for sport og fritid har selskapet også en ledende posisjon innen navigasjon for luftfart, sjøfart og landbaserte kjøretøy. Selskapet har rapportert solide marginer og vekst til tross for økt konkurranse fra Apple og andre teknologiselskaper. I årets tredje kvartal overrasket selskapet positivt, og aksjen steg over 20 prosent på de sterke tallene.