Alpha Finance Ålesund tapte minst

Det er lett å tjene penger i aksjemarkedet, når børsindeksene stiger uke etter uke. Da tror selv den minste spåsparer at han er en norsk Gordon Gekko, og lukrative investeringer diskuteres gjerne ved sosiale anledninger. Forrige ukes børsutvikling kan imidlertid tyde på at TV-serier og Arbeiderpartiets lave oppslutning blir mer interessante samtaleemner denne julen.

Hovedindeksen på Oslo Børs sank med hele 3,7 prosent, mens Skoleduellens deltagere tapte 2,6 prosent i snitt.

Alle lagene avsluttet uken med mindre kapital enn de begynte med. Alpha Finance Ålesund klarte seg best gjennom elendigheten, med et tap på beskjedne 0,5 prosent.

Store tap for analytikerne

Også analytikerne har en tendens til å se på seg selv som moderne Kong Midaser i perioder med kraftig børsoppgang. I forrige uke var en portefølje bestående av deres fem best likte aksjer imidlertid ned med 4,1 prosent. Bare Finansforeningen UiO gjorde det verre.

De største taperne var Aker og Austevoll Seafood, som begge fikk kursfall på rundt 6 prosent.

Frontline var på sin side ned med godt over to prosent. For de to øvrige aksjene – Dof Group og Protector Forsikring – ble nedturen på henholdsvis 2 og 1 prosent.

Vinnerne solgte aksjer

Alpha Finance Ålesund gjorde endringer i porteføljen i løpet av uken. Yara og Aker Solutions ble solgt, mens Kongsberg Automotive ble tatt inn.

Sistnevnte er allerede opp med 4 prosent fra kjøpstidspunktet.

Fem av de seks andre aksjene slo Hovedindeksen, og for både Dof, Subsea 7 og Storebrand ble kursfallet mindre enn 1 prosent. Aker BP trakk mest ned, med en svekkelse på nesten 5 prosent. Høyere lange renter, oljeprisfall og Trumps trusler om en handelskrig mot Europa var negative faktorer.

Deltagere har nå tapt 2,7 prosent i snitt, siden denne runden startet i september. Børsklubben NHH ligger leder, med en samlet avkastning på 4 prosent.