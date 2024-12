Oslo Børs stiger fra start lille julaften, og åpner opp 0,4 prosent til 1.406,61 poeng.

Dagens bevegelser

Ketil Skorstad-favoritten Endúr meldte i morgentimene at selskapet har inngått en avtale om oppkjøp av VAQ, en norsk leverandør av landbaserte oppdrettsanlegg, som verdsettes til 115 millioner kroner i transaksjonen. Aksjen stiger 1,3 prosent til 69,00 kroner ved børsåpning.

På lørdag skrev vi om Arne Blystad, som har kastet kortene i Kongsberg Gruppen etter en ellevill oppgang. Mandag formiddag stiger forsvarskjempen 3,3 prosent til 1.311,00 kroner, og leder an som dagens mest omsatte aksje, og tungvekteren som stiger mest.

Oppgangen kommer etter at den kommende amerikanske presidenten Donald Trump ønsker å øke Natos krav om forsvarsbudsjetter fra dagens nivå på to prosent av et lands BNP til fem prosent.

Les også Europeiske statsledere venter økte forsvarsbudsjetter Donald Trump krever at Nato-landene skal bruke 5 prosent av BNP på forsvar. – Vi vet vi vil måtte bruke mer enn to prosent, sier Kyriakos Mitsotakis.

HydrogenPro melder om en rettet emisjon på 70 millioner kroner, samt en investering på ytterligere 70 millioner kroner i selskapet. Aksjen åpner opp solide 19,8 prosent til 5,39 kroner.

The Kingfish Company har engasjert ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver og tilrettelegger for en planlagt garantert rettet emisjon på 31.111.112 nye aksjer til en kurs på 0,45 euro pr. aksje, tilnærmet samme kurs som sluttkursen fredag. Aksjen åpner ned 1,9 prosent til 5,25 kroner.

Kitron har inngått en femårig avtale med et «ledende teknologiselskap med fokus på innovative IoT-løsninger, opplyses det. Selskapet har ifølge meldingen mottatt ordrer på totalt 15 millioner euro som følge av den femårige kontrakten. Aksjen åpner opp 1,0 prosent til 33,54 kroner pr. aksje.

Schibsted meldte etter børsens stengetid fredag at det vil dele ut 500 millioner kroner til aksjonærene som ekstraordinært utbytte. Utbyttet kommer i tillegg til det ordinære utbyttet på 2,25 kroner pr. aksje for 2024, ble det opplyst. Aksjen åpner uendret på 349,00 kroner.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent spot) blir ved børsåpning mandag omsatt for 73,27 dollar, en oppgang på 0,4 prosent.

Brent-oljen med levering i februar blir omsatt for 73,22 dollar pr. fat, en tilsvarende oppgang som spot-prisen.

Equinor og partnere har ifølge en melding fra Sokkeldirektoratet boret to tørre brønner (Kvernbit og Mimung) i Nordsjøen. Equinor har en andel på 40 prosent i lisensen, mens både Vår Energi, Sval Energi og Aker BP har 20 prosent.

Equinor stiger 0,6 prosent til 255,95 kroner, Aker BP 1,2 prosent til 215,60 kroner og Vår Energi 1,1 prosent til 34,39 kroner.