Sterk julehandel løfter butikkaksjer

I denne uken har butikkjedene Walgreen, Dollar Tree, Target og Best Buy vært blant vinnerne i S&P 500-indeksen. Kursoppgangen på 3-10 prosent skyldes hovedsakelig oppmuntrende tall fra Mastercard. Kortselskapets statistikk viste at julehandelen i verdens største økonomi var 3,8 prosent høyere enn et år tidligere. For netthandlerne utgjorde veksten 6,7 prosent, noe som bekrefter at dette segmentet, som blant annet inkluderer giganten Amazon.com, fortsetter å ta markedsandeler.

Det kom også handelstall fra Spania. Der var omsetningen i november 1,0 prosent høyere enn et år tidligere. Veksten var ned fra 3,4 prosent i oktober og 1,8 prosentpoeng lavere enn konsensusestimatet. Vi må tilbake til juni for å finne lavere nivåer. I motsetning til de amerikanske forhandlerne har de europeiske kleskjedene Inditex og H&M fått kursfall på 0-2 prosent i den seneste uken.

I teknologisektoren bar kjente navn som Nvidia, Super Micro Computer og Tesla fått kraftige rekyler, tross relativt begrenset aksjehandel og stigende lange renter i juleuken. Ved firetiden betalte tiårige amerikanske statsobligasjoner 4,6 prosent, noe som er nær årets toppnotering. I etterkant av finanskrisen i 2008-2009 har nivået aldri oversteget 5 prosent. De seneste månedenes oppgang skyldes delvis høyere inflasjonsforventninger, i kjølvannet av Feds rentekutt og Trumps valgseier.

Det har dessuten vært en god uke for olje- og gassrelaterte aksjer. Brentprisen lå fredag ettermiddag på mer enn 74 dollar, mot mindre enn 73 dollar en uke tidligere. Oljeservicegiganten Halliburton har i samme periode levert en kursoppgang på mer enn 6 prosent.

For øvrig har bitcoin-kursen stupt 12 prosent, etter å ha klatret til rekordhøye 108.000 dollar den 17. desember. Korreksjonen har trukket med seg MicroStrategy, et IT-selskap som kjøper bitcoin i stor skala med både lånte og egne penger. Aksjen var fredag ettermiddag ned med godt over 2 prosent, og i den seneste måneden utgjør nedturen rundt 14 prosent.