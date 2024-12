Investorenes bekymringer over tollsatser, politisk uro og svak etterspørsel etter luksusvarer har ledet den franske børsen mot sitt verste børsår siden eurokrisen i 2010. Det skriver Financial Times søndag.

Hovedindeksen på den franske børsen, Cac 40, er så langt ned over to prosent i 2024. Det står til sterk kontrast sammenlignet med andre europeiske markeder.

Til sammenligning er den brede Stoxx Europe 600-indexen og britiske FTSE100 opp seks prosent, mens tyske DAX 40 er opp over 19 prosent. Samtidig er amerikanske S&P 500 opp nesten 26 prosent og hovedindeksen på Oslo Børs opp over ni prosent i 2024.

«Det er så mange ting som skjer samtidig, så folk ønsker å holde seg unna franske aksjer» sier lederen for europeisk aksjestrategi i den franske banken Société Générale, Roland Kaloyan, ifølge Financial Times.

Nedgang i luksus

I tillegg til politisk uro i Frankrike og Moody´s nedgradering av landets kredittvurdering, har svakhet i den kinesiske økonomien tynget franskebørsen.

Ifølge Financial Times har det tidligere vært en sterk fremvekst av kinesiske forbrukere som har flokket til asiatiske og europeiske storbyer for å kjøpe luksusvarer. Dette har derimot stagnert de siste årene, og inntjeningen til luksusvareselskapene har falt.

Avisen skriver at omtrent 20 prosent av selskapene i Cac 40 har stor eksponering mot Kina, inkludert LVMH og Kering, som er ned henholdvis tolv og 40 prosent i år.

Analytiker i Barclays, Emmanuel Cau, sier at markedet er splittet når det gjelder spørsmålet om forbedring eller ytterligere svekkelse av inntjeningen til luksusvareselskapene i 2025. Selv anslår han at segmentet vil se en vekst på kun tre prosent.

I tillegg til fall blant luksusselskaper, har franske banker, forsikringsselskaper og bilprodusenter sendt hovedindeksen i landet ned i 2024.

Dermed skriver Financial Times at den franske indeksen ligger an til å bli det eneste store aksjemarkedet globalt som avslutter året i minus.