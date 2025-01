Det er rødt på Oslo Børs mandag formiddag.

Kl. 10.19 står hovedindeksen i 1.422,61, ned 0,17 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 553 millioner kroner.

Ny opptur

Zenith Energy endte fredag opp 26,6 prosent. Mandag fortsetter oppturen ytterligere 24,33 prosent til 0,75 kroner på relativt høy omsetning, og aksjen er dermed opp over 250 prosent den siste måneden.

Oljeselskapet meldte fredag om fremgang i voldgiftssaker mot Tunisia. Totalt har selskapet fremmet krav på cirka 640 millioner dollar. For en uke siden meldte selskapet om seier i en voldgiftssak knyttet til produksjon og salg av olje i Tunisia, der motparten, ETAP, måtte betale Zenith 9,7 millioner dollar.

Ellers på listen over de mest omsatte stiger BW LPG 1,21 prosent til 125,70 kroner, mens Höegh Autoliners er opp 1,06 prosent til 114,20 kroner.

Ventura Offshore er opp 1,32 prosent til 26,85 kroner. Aksjen er ett av Hans Thrane Nielsens beste aksjetips for 2025.

Rødt

Flere av tungvekterne faller årets siste børsdag. Kongsberg Gruppen har gått som en kule i år, og er opp over 170 prosent. Mandag faller aksjen imidlertid tilbake 0,77 prosent til 1.284,00 kroner.

John Fredriksens Frontline er ned 1,20 prosent til 156,80 kroner, og er dermed på vei mot en nedgang på drøyt 22 prosent i år.

Blant de mest omsatte aksjene mandag er det Nordic Mining som faller mest. Aksjen steg fredag 0,4 prosent etter at det sent lille julaften ble meldt at gruveselskapet har oppnådd sin første produksjon av mineralprodukter fra Engebø-prosjektet.

Mandag faller Nordic Mining-aksjen 3,57 prosent til 25,90 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er mandag formiddag ned 0,39 prosent til 73,88 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,45 prosent til 70,28 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor stiger 0,32 prosent til 262,85 kroner, mens Aker BP klatrer 0,18 prosent til 220,40 kroner. Vår Energi styrkes 0,51 prosent til 35,21 kroner.