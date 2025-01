Nedturen fortsetter på Wall Street

Alle de viktigste europeiske børsindeksene var ned mandag ettermiddag, og for Euro Stoxx 600 ble fallet på en halv prosent. Den største taperen var britiske Ocado Group, som leverer dagligvarer til folks hjem. Det ble kjent at flere kunder i forrige uke mottok pakker som ikke inneholdt alle de bestilte produktene, noe som kan ha påvirket deres oppvartning i høytiden. Ocado-kursen svekket seg med nesten 5 prosent.

Både aksjehandelen og nyhetsstrømmen generelt er begrenset i romjulen. Foreløpige tall viste imidlertid at Spanias årlige konsumprisvekst ble 2,8 prosent i desember. Nivået var 0,2 prosentpoeng mer enn konsensusestimatet og opp fra 2,4 prosent i november. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvarer og energi, tiltok samtidig med 0,2 prosentpoeng. Eurokursen sank likevel mot amerikanske dollar, mens renten på franske og tyske statsobligasjoner falt.

I USA fortsatte børsfallet fra fredag, da S&P 500 og Nasdaq 100 tapte henholdsvis 1,1 og 1,5 prosent. Mandag ettermiddag var indeksene ned med ytterligere 1,4 og 1,5 prosent, delvis grunnet kraftige fall for blant andre store teknologiselskaper som Super Micro Computer, Broadcom og Micron Technology. Kursfallene ble på 3-5 prosent.

Også Boeing var blant de største taperne i S&P 500-indeksen, med en svekkelse på nær 4 prosent. De sørkoreanske myndighetene ønsker å granske alle landets Boeing B737-800-fly, i kjølvannet av helgens flyulykke, som var den verste i landets historie.

Noen av de mindre kjente oljeaksjene ga derimot god avkastning, idet WTI-prisen økte med nesten 1 prosent. Vinnerne inkluderte Coterra Energy og Devon Energy, som begge var opp med 1-2 prosent. For Diamondback Energy, Xcel Energy og oljeserviceselskapet Baker Hughes ble kursløftet på mindre enn 1 prosent.

For øvrig var kryptovalutaer ingen «trygg havn». Bitcoin-kursen dalte mandag ettermiddag under 92.000 dollar, noe som innebærer en korreksjon på mer enn 16.000 dollar fra rekorden som ble satt for bare to uker siden.