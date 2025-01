Investorsentimentet for store deler av børsens oljeservicepapirer er relativt avmålt. På rekke og rad har flere av sektorselskapene levert mer enn godkjente tredjekvartalsrapporter, men uten at dette har spilt seg ut i gode kursoppganger selv med et alt i alt entusiastisk analytikerkorps i ryggen. Generelt svake børsmarkeder har vært hovedårsaken til de mange kursfallene, mer enn at de globale operatørselskapene har redusert sine investeringsplaner kommende år.

Derimot har undervannsentreprenørselskapet Subsea 7, som i 2024 var en viktig bidragsyter til de høye avkastningstallene for Kapital-porteføljen, kursmessig gått motstrøms. Selskapet kan skilte med en utbyttejustert avkastning i fjor på 25 prosent – og det ikke uten grunn, særlig med tanke på fjorårets kontraktsrush inkludert en serie nye subsea- og havvindkontrakter som ble meldt rett før årsskiftet. Vi er overbevist om at en kursstøttende fjerdekvartalsrapport kommer på bordet 27. februar, også utløsende for at tidligere kurstopper godt over 200-streken igjen kan spille seg ut. I mellomtiden skal Donald Trump innsettes som ny president, en kommende USA-president som allerede har varslet omfattende byråkratikutt og nye skatteincentiver for å øke landets oljeproduksjon – initiativer som i neste omgang også støtter opp under både amerikansk som global oljeservicesektor. Kjøp!

20 prosent marginbusiness

– Med rundt tre fjerdedeler av inntektene for 2025 allerede booket, og med en gunstig marginmiks i prosjektene, er jeg sikker på at vi fortsatt vil levere sterk resultatvekst til neste år, uttalte konsernsjef John Evans i Subsea 7 i forbindelse med fremleggelsen av selskapets tredjekvartalstall høsten 2024. Og de var sterke, for å si det forsiktig: Undervannsentreprenøren kunne vise til inntekter på nær 1,9 milliarder dollar og et brutto driftsresultat, EBITDA, på 321 millioner dollar. Dette var en tydelig oppgang målt mot andrekvartalstallene, og bedre enn det analytikerstanden hadde sett for seg på forhånd. Tallknuserne spådde samlede konserninntekter for det Kristian Siem-dominerte selskapet på 1,8 milliarder dollar og en EBITDA på 291 millioner dollar.