Svak start for bank og luksus

De europeiske børsindeksene var lite endret torsdag ettermiddag. Enkelte bankaksjer gjorde det imidlertid dårlig. Italienske UniCredit fikk et kursfall på nesten 2 prosent, mens østerikske Raiffeisen Bank var ned med omtrent 3 prosent. Spanske BBVA og Banco Santander tapte henholdsvis 3 og 2 prosent.

Et fellestrekk for disse bankene er at de er eksponert mot noen av Europas mest gjeldstyngede land, noe som innebærer at de blir særlig påvirket, dersom områdets økonomi blir verre. Også et markant fall i verdien av euro mot amerikanske dollar signaliserer økt pessimisme blant investorene. Den labre stemningen skyldes blant annet frykt for at Trump vil innføre høyere tollavgifter på importerte varer.

Det hjalp ikke at en del ferske makrotall skuffet. En indeks som viser utviklingen i Spanias produksjonssektor (PMI) økte til 53,3 i desember, men økonomene hadde ventet 53,5. I både Frankrike, Italia og Tyskland ligger indeksen langt under 50, noe som indikerer en fortsatt negativ utvikling i industrien. Ser vi på hele EØS-området, dalte PMI fra 45,2 i november til 45,1 i forrige måned. Her hadde økonomene ventet null endring.

Overraskende svake makrotall fra Kina var en tredje tyngende faktor, særlig for produsenter som tradisjonelt selger en høy andel av sine volumer til kinesiske kunder. For Hermes og Gucci-eieren Kering ble kursfallene på 1-2 prosent, mens Volkswagen og Mercedes-Benz tapte henholdsvis 3 og 2 prosent.

Ikke alle avkastningstallene var imidlertid røde. Airbus-kursen steg med nesten 4 prosent, delvis fordi den Paris-baserte flyprodusenten ventes å ta markedsandeler fra Boeing. Den amerikanske rivalen har lenge slitt med ulykker og defekte fly, og de sørkoreanske myndighetene etterforsker nå forholdene rundt Boeing-flyet som sist søndag krasjlandet. Bank of America publiserte torsdag en positiv rapport om Airbus, og bankens analytikere anbefaler kjøp av aksjen. Airbus-kursen er allerede opp med nesten 13 prosent på et år.