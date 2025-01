Joe Biden: Setter kjepper i hjulene for Trump

I løpet av få dager ventes Biden å signere en presidentordre som blokkerer salg av nye leterettigheter på deler av landets kontinentalsokkel, ifølge kilder som er kjent med saken, men som ønsker å være anonyme fordi beslutningen ennå ikke er offentliggjort, det skriver Bloomberg.

Tiltaket vil komplisere Donald Trumps planer om å øke innenlandsk energiproduksjon. I motsetning til andre presidentordrer som lett kan oppheves, er Bidens planlagte erklæring basert på en 72 år gammel lov (Outer Continental Shelf Lands Act). Den gir presidenten bred myndighet til permanent å beskytte amerikanske farvann fra olje- og gassutvinning, uten å gi eksplisitt mandat til å oppheve slike beskyttelser.

Har prioritert miljø

Biden har prioritert naturvern under sitt presidentskap og ligger allerede an til å beskytte mer amerikansk land og vann enn noen annen president. Samtidig møter han økende krav om å utvide denne innsatsen med nye nasjonalmonumenter, blant annet for å bevare kulturhistorisk viktig land i California.

De kommende beskyttelsene for offshoreområder forventes å inkludere farvann som er kritiske for kystens motstandskraft. Ifølge kilder som kjenner til beslutningen, fokuserer tiltaket på deler av Stillehavet nær California og farvann i den østlige delen av Mexicogolfen utenfor Florida. Selv om enkelte miljøgrupper har bedt om en mer omfattende beskyttelse, er det ventet at Bidens plan blir målrettet og avgrenset.

Vanskelig å oppheve

Trump forventes å forsøke å oppheve beskyttelsene, men det er uklart om han vil lykkes. Under sin første periode som president prøvde Trump å oppheve en ordre fra tidligere president Barack Obama som beskyttet mer enn 125 millioner dekar av Arktis og Atlanterhavet. Forsøket ble avvist av en føderal domstol i 2019.

Ironisk nok brukte Trump selv den samme loven for å blokkere olje- og gassleasing nær Florida og North Carolina i et forsøk på å vinne velgere under presidentvalget i 2020.

Loven fra 1953 gir presidenter betydelig fleksibilitet til å beskytte farvann permanent, men den gir ikke eksplisitt tillatelse til å oppheve slike beskyttelser. Siden president Dwight Eisenhower opprettet Key Largo Coral Reef Preserve i 1960, har presidenter brukt loven til å bevare sensitive marine ressurser som isbjørnens matområder i Arktis. Domstoler har aldri validert en fullstendig reversering av slike beslutninger, og inntil Trump har ingen president forsøkt å gjøre det.