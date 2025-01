Hindenburg går til nytt angrep

Aktivitsinvestoren Hindenburg Research er kjent for å rope høyt om røde flagg i selskaper som har vært i vinden på børs, for så å ta shortposisjoner og tjene på nedgangen. Nå har de funnet seg et nytt offer – det amerikanske selskapet Carvana.

Selskapet er en nettbasert bilforhandler, der kunder kan kjøpe, selge og finansiere brukte biler uten bruke den fysiske bilforhandleren som mellommann. De er også kjent for det de kaller bilautomater – store glasstårn der kundene kan hente ut bilene de har kjøpt på nett.

Ifølge Hindenburg Research er selskapet verdsatt til 44 milliarder dollar etter en snuoperasjon som førte til en oppgang på 284 prosent i 2024. Det kom etter å ha risikert konkurs både i 2022 og 2023 etter en rakettoppgang i 2021.

Nå har aktivitsinvestoren tatt shortposisjoner i selskapet, etterfulgt av en lang rapport om hvorfor de mener selskapet skal ned på børsen i USA.

«En illusjon»

På fire måneder har Hindenburg Research gått gjennom dokumenter, samt tatt kontakt med 49 bransjeeksperter, tidligere Carvana-ansatte, konkurrenter og andre med tilknytning til selskapet.

Konklusjonen er at snuoperasjonen etter kursfallet i 2023 «er en illusjon».

Hindenburg skriver blant annet at de har avdekket lån for 800 milliarder dollar, som er solgt til det de kaller en «mistenkelig» nærstående relasjon knyttet til selskapets ledelse. Mange av disse lånene skal ha høy misligholdsrate, og selskapet skal ha brukt kreative regnskapsmetoder for å skjule tap.

Samtidig har de avdekket detaljer om hvordan manipulasjon av regnskapet og slapp kredittvurdering har drevet midlertidig rapportert inntektsvekst.

De skriver også at ledelsen, særlig faren til adm. direktør Ernie Garcia III, har solgt unna aksjer i selskapet for milliarder av dollar samtidig som ledelsen opplyste markedet om selskapets lyse fremtid, som Hindenburg tolker som et tegn på at ledelsen ikke har tilliten til de langsiktige målene.

Spår tøffe tider

Utenom de røde flaggene knyttet til driften og rapporteringen i selskapet, påpeker Hindenburg at selskapet er «høyt overpriset».

Ifølge Hindenburg handles selskapet til multipler som er 845 prosent høyere enn konkurrentene CarMax og AutoNation, samt 754 prosent over multipler som baseres på fremtidig inntjening. De påpeker også at selskapet har rundt 4,8 milliarder dollar i netto gjeld, og at kredittvurderingsbyråer gir det en «søppel»-status.

«Alt i alt mener vi at Garcia-familien vil etterlate aksjonærene med ingenting. Under Carvanas to utrolige aksjerallyer kunne selskapet ha hentet betydelig kapital og redusert risikoen i balansen. I stedet har selskapet dyttet kreditorene unna og drevet med juks i regnskapet, mens faren til den adm. direktøren har solgt aksjer for milliarder av dollar» skriver Hindenburg i rapporten.

«Vi mener Carvana er et regnskapsbedrageri av historiske dimensjoner, og vi venter tøffe tider for både aksjonærer og obligasjonseiere».



Aksjen faller nesten tre prosent i førhandelen fredag.