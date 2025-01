Cash is king!

Dermed fortsetter aksjetrenden vi også så i hele desember, det vil si et underliggende svakt børssentiment preget av omfattende kurssvingninger med lave omsetningstall. Kapital fikk dermed rett da vi i desember advarte på det sterkeste mot å løpe etter de mange nyttårsrakettene som meglerhus etter meglerhus, tradisjonen tro, lanserte. Derimot toppet mange av dem taperlisten inn mot årsskiftet, som Elkem-aksjen, noe som godt illustrerer at investorene ikke på noen måte er i form til å jakte aksjer, selv støttet av et kobbel positive analytikere.

Den forsiktige investoradferden, både internasjonalt og her hjemme, tror vi kommer til å vare i lang tid fremover, selv etter et visst oljeprisoppsving siste uker og Goldman Sachs’ spådommer om europeiske gasspriser som går til himmels. For om kort tid, det vil si 20. januar, innsettes Donald Trump som USAs nye president – og med det går også startskuddet for nye tollsignaler, det siste en allerede skjør verdensøkonomi trenger. Samtidig prises den amerikanske nøkkelindeksen S&P 500 til nivåer vi knapt før har sett, også det klart tyngende for globale børser, som vår egen.

Vi gjentar dermed Kapitals overordnede børsprognose for 2025: at en miks av nye tollsatser, stivt prisede amerikanske aksjer og en lengre periode uten reelle børskorreksjoner hverken på Oslo Børs eller internasjonalt – i sum kan sende Hovedindeksen på minussiden.

Finnes likevel vinnere

– Denne aksjen kan være en lønnsom nyttårsinvestering, meldte Kapital tydelig nå i romjulen. I en egen aksjeanalyse pekte vi på at selv om investorene er forsiktige med sine oljeservicefremstøt, kan det likevel være smart å sikre seg Subsea 7-aksjen før selskapet kommer opp med fjerdekvartalsrapporten 27. februar. Spådommen har stått seg godt, for etter bare litt over en handelsdag så langt i 2025 har Subsea 7-kursen steget godt over fem prosent, adskillig mer enn det øvrige markedet. Vi forventer ytterligere kursoppganger frem mot rapportfremleggelsen, blant annet støttet av en historisk sterk ordrebok, utsikter til nye driftsmarginhopp og innfasing av en attraktiv utbyttepolitikk. Selskapet inngår fortsatt i Kapital-porteføljen, som i fjor leverte en avkastning på rundt 20 prosent, mer enn dobbelt så mye som Hovedindeksen. Porteføljen består ellers av SpareBank 1 SMN, Atea, ABG Sundal Collier og Entra, selskaper vi forventer vil gjøre det bedre enn det brede børsmarkedet i tiden som kommer.

Nye, forsiktige børsuker ligger i potten, der investorene på Oslo Børs også bør holde et årvåkent blikk mot norske inflasjonstall for desember. Kronekursen er fortsatt svak, både mot dollar og euro, og kan sånn sett gi høyere prisstigningstall enn det som er forenlig med klare pengepolitiske lettelser, et scenario norske aksjeinvestorer klamrer seg til. Tiden er derfor slett ikke inne for nye, brede børsfremstøt, en børs om allerede nevnt plages av lave omsetningstall. Hittil i dag har det for eksempel blitt omsatt kun 2.800 Entra-aksjer – i praksis lik null, med tanke på at eiendomsselskapet har en markedsverdi på over 20 milliarder kroner.