Dette er ikke inkludert summen Tvenge fikk utbetalt etter det ekstraordinære utbyttet i september, som kom etter at Aker BioMarine solgte Feed Ingredients-virksomheten til American Industrial Partners og Aker Capital i en transaksjon som priset virksomheten til 6,3 milliarder kroner.

Etter transaksjonen delte selskapet ut et utbytte på 45 kroner pr. aksje, eller nesten 4 milliarder kroner.

Ettersom Tvenge satt med 600.000 aksjer i selskapet på daværende tidspunkt, fikk han dermed et saftig utbytte på 27 millioner kroner.

Dermed har Tvenge akkumulert nesten 47 millioner kroner etter et knallår for selskapet, og har nærmest hentet inn hele innsatsen fra fjoråret.

Igjen sitter Tvenge med en halv million aksjer i selskapet, med en verdi på 32,65 millioner kroner. Dermed er dette hans fjerde største posisjon på Oslo Børs, etter Aker, Next Biometrics Group og Deep Value Driller.

Kjendisinvestorer

Aksjonærlisten til Aker BioMarine er spekket med finanskjendiser etter børsoppgangen. Nest største aksjonær etter Aker Capital er Petter Stordalen med aksjeverdier for over 119 millioner kroner. Han fikk for øvrig utbetalt 82 millioner kroner etter salget av Feed Ingredients-virksomheten i august.

Høyt på aksjonærlisten finner man også profilerte investorer som Arne Blystad, Jan Haudemann-Andersen og Tore Aksel Voldberg. Litt lengre ned på aksjonærlisten er Varner-brødrene, Ketil Skorstad, Reidar Fougner og Edvin Austbø.

Arne Fredly var også blant kjendisinvestorene på eiersiden i 2024, men valgte å kaste kortene i starten av november, og gikk derfor glipp av en kursoppgang på 37 prosent frem til årsskiftet.

Kjendisinvestorer som Blystad, Voldberg og Austbø benyttet seg derimot av kursoppgangen til å kjøpe flere aksjer i Røkkes krillsatsing.