«Fake news» løftet børsene

Flere europeiske børsindekser var betydelig opp mandag. Teknologiaksjene Infineon Technologies, STMicroelectronics og ASML steg 6-7 prosent, mens bilprodusentene BMW, Mercedes-Benz og Stellantis ble 3-5 prosent mer verdt. I Frankrike fikk luksuseksportører som Louis Vuitton, Hermes og Gucci-eieren Kering rekyler på 2-4 prosent. Samtidig styrket euroen seg kraftig mot dollar.

Utviklingen skyldtes tegn på at USAs påtroppende president neppe vil gjøre alvor av sine mest proteksjonistiske trusler. Ifølge Washington Post vurderes særskilte tollavgifter på spesielt viktige sektorer, heller enn en generell tollavgift på alt som importeres. Under valgkampen snakket Trump om en universell tollavgift på 10-20 prosent, en 60 prosent avgift på kinesiske produkter og en 100 prosent avgift på utenlandske biler.

Trump hevder selv at Washington Post-artikkelen er «fake news». Hans tidligere uttalelser skapte frykt blant USAs handelspartnere, senket europeiske aksjer og hevet dollarkursen.

I Europa kom det også oppmuntrende makrotall fra Spania. En PMI-måling steg fra 53,2 i november til 56,8 i forrige måned, noe som innebærer at veksten i privat sektor var den sterkeste siden mars 2023. Også lignende indekser for Italia, Frankrike, Tyskland og eurosonen beveget seg oppover, men her er de fremdeles under 50 – noe som viser fallende aktivitet.

På den negative siden var Tysklands årlige konsumprisvekst 2,6 prosent, mot ventet 2,4 prosent. Inflasjonen var dessuten 0,4 prosentpoeng mer enn i november og den høyeste siden januar 2024. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvarer og energi, utgjør nå hele 3,1 prosent – noe som kan bety at Den europeiske sentralbanken må utsette ytterligere rentekutt. Også dette bidro til en sterkere euro mandag.

Selv om Trump benekter at tollavgiftplanene nedskaleres, bidro redusert frykt for en handelskrig til at også eksportorienterte amerikanske selskaper gjorde det bra. Ved firetiden var Micron Technology vinneren i S&P 500-indeksen, med en oppgang på nesten 11 prosent. Tesla-kursen la på seg rundt 2 prosent.