Dette er privatinvestorenes favorittaksjer

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for desember viser fasiten at de omsatte for 8,4 milliarder kroner, og at det ble nettokjøpt aksjer for 194 millioner kroner.

– Desember var det bra aktivitet hos DNBs privatpersoner, men på grunn av færre handledager i desember så var aktiviteten noe lavere enn i november, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB, til Finansavisen.

Frontline var øverst på topplisten over de mest handlede aksjene. Videre på listen finner vi Kongsberg Gruppen, Equinor, Aker BP, Höegh Autoliners, REC Silicon, Norwegian og Vår Energi.

DNB mest kjøpt

DNB var den mest kjøpte aksjen, etterfulgt av Vår Energi og Höegh Autoliners, mens Tesla, Belships og Crayon ble mest nettosolgt. Like før jul ble det kjent at Belships selges til Blue Northern for rett under 5,2 milliarder kroner.

I desember ble Höegh Autoliners nettokjøpt på Vestlandet og i Nord-Norge, Equinor ble kjøpt i Midt-Norge mens DNB ble nettokjøpt på Sørlandet og Østlandet. Investorene i Nord-Norge solgte Frontline, i Midt-Norge kvittet de seg med Aker Solutions, Endur ble nettosolgt på Sørlandet mens Tesla ble solgt på Vestlandet og Østlandet.

Aksjekjøperne i aldersgruppen 50 pluss nettokjøpte aksjer i Vår Energi og DNB mens de solgte i Golden Ocean og Belships. Aksjekjøperne i aldersgruppen 18-28 år kjøpte Norse Atlantic mens de solgte Vår Energi.

2024

– Oppsummert for hele 2024 så var det en liten økning i omsetningen sammenlignet med 2023. En trend vi ser er at flere av kundene handler mer i utlandet, og her er det amerikanske aksjer som handles mest, sier Kittelsrud.

De mest omsatte aksjene hos DNB i 2024 var Equinor, Norwegian, Kongsberg Gruppen, Vår Energi og Frontline.