Oppdatert klokken 18:00

De toneangivende indeksene på New York børsen er i rødt tirsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen faller 1,5 prosent. Dow Jones er ned 0,2 prosent, mens S&P 500 er ned med 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,7 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,2 prosent til 17,36.

Volatil start for Nvidia i 2025

Nvidia-aksjen faller 5,2 prosent, før tirsdagens handelsstart hadde Nvidia-aksjen steget nesten 10 prosent hittil i år. Ifølge CNBC skyldes kursløftet at selskapet har annonsert nye spillbrikker for PC-er som benytter Blackwell-teknologien. Det skjedde på CES-messen i Las Vegas.

Fed

Mot slutten av måneden er det rentemøter både i Fed og ESB, noe som kan bidra til å styrke dollaren mot euro. Eventuelle nye signaler fra Fed kan påvirkes av denne ukens arbeidsmarkedstall. I rentemarkedet nå prises det minst fire rentekutt fra ESB i år, og oppunder to fra Fed.

Tall offentliggjort tirsdag viser at den amerikanske handelsbalansen hadde et underskudd på 78,2 milliarder dollar i november. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 78 milliarder dollar.