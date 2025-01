Blandet i Asia – tech-gigant stiger til tross for skuffende tall

Det er blandet stemning blant de asiatiske børsene onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,66 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 1,29 prosent, CSI 300 går tilbake 1,33 prosent og Hang Seng i Hongkong faller 1,34 prosent.

Etter fall på henholdsvis 8 og 2,8 prosent tirsdag, faller de kinesiske gigantene Tencent Holding og CATL nå ytterligere 2,16 og 1,38 prosent. Nedgangen kommer etter det ble kjent at de to selskapene er med på Pentagons oppdatert liste over selskaper som hevdes å samarbeide med det kinesiske militæret.

I Sør-Korea stiger derimot Kospi 1,17 prosent.

Techgiganten Samsung Electronics er opp 3,25 prosent til tross for resultatvarsel. Analytikerne estimerte opprinnelig et mer enn doblet driftsresultat på 5,3 milliarder dollar i fjerde kvartal, mens techgiganten nå melder om et driftsresultat på 4,5 milliarder.

Nifty 50 i India er ned 0,55 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,77 prosent og Straits Times i Singapore er opp 0,80 prosent.