USA har tidligere innført flere runder med omfattende eksportkontroll for å begrense Kinas muligheter til å utvikle sin halvlederindustri og gjøre det vanskeligere for Beijing å utvikle kunstig intelligens til militær bruk. Beijing har svart med å skjerpe sine egne eksportkontroller.

– En åpenbar feil

Kinas utenriksdepartement reagerer tirsdag med å uttrykke motstand mot «opprettelsen av diskriminerende lister med ulike navn og den urimelige undertrykkelsen av kinesiske selskaper» – og advarer om at Beijing vil «beskytte kinesiske selskapers legitime rettigheter og interesser.»

Både Tencent og CATL omtaler ifølge Financial Times plasseringen på svartelisten som «åpenbart feil.»

– Vi er ikke et militært selskap eller en leverandør. I motsetning til sanksjoner eller eksportkontroll har denne listen ingen innvirkning på virksomheten vår, men vi vil likevel samarbeide med forsvarsdepartementet for å løse eventuelle misforståelser, sier en talsperson for Tencent ifølge avisen.

Eier norske Funcom

Tencent investerer i teknologiselskaper verden over, og har eierinteresser i mer enn 600 selskaper. Blant disse er den norske spillutvikleren Funcom. Etter å ha jafset til seg en 29 prosent eierandel i september 2019, kjøpte Tencent resten året etter til en prising på over 1,3 milliarder kroner.

I mars 2020, fem uker etter Tencent-budet, ble det kjent at ledere og innsidere i Funcom benyttet seg av drøyt fire millioner opsjoner og kjøpte aksjer til snittkurs 13,10 kroner – godt under budkursen på 17 kroner.

De som sikret seg raske opsjonsgevinster var Rui Casais (som fortsatt leder selskapet) – i tillegg til Christian Olsthoorn, Stian Drageset, Erling Ellingsen og Ole Schreiner.

I løpet av sommeren dette året passerte Tencent 90 prosent av Funcom, tvangsinnløste resten av aksjonærene og tok selskapet av Oslo Børs.