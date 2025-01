Gruset farens avkastning:  Sissener parkert av egen sønn

Rett før nyttår skrev Finansavisen om «Børskollaps for Sissener». Mens konkurrentene var opp alt fra 15-20 prosent, kunne Sissener kun ta til takke med 5 prosent avkastning for året.

Fasit for året for Sisseners aksjefond ble en avkastning på 5,7 prosent. Det opplyses i månedsrapporten for desember at deres markedseksponering gjennom året har i gjennomsnitt ligget på 84 prosent.

Sissener Canopus-fondet er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med nordisk fokus. De er i hovedsak investert i aksjer, men kan også investere i rentepapirer, konvertible obligasjoner og andre verdipapirer.

Svak krone trekker ned

Forvalterne bruker derivater til å sikre fondet mot store svingninger, samt at de valutasikrer investeringer i utenlandsk valuta. Sistnevnte har i de siste årene vært problematisk, da den norske valutaen har svekket seg betydelig mot euro, dollar og den britiske pund.

«Vårt mandat er å optimalisere risk mot reward med en nordisk profil i ulike valutasikrede andelsklasser. Det vil si at vi ikke tar valutarisiko og derfor heller ikke får drahjelp av den stadige svekkelsen av den norske kronen,» sa Sissener til Finansavisen i desember.



På ett år har den norske kronen svekket seg 3,42 prosent mot euro, 9,05 prosent mot dollaren, i tillegg til 6,25 mot den britiske pund. Men den svake utviklingen til valutaene var ikke hovedgrunnen for den svake avkastningen, det var nemlig kursutviklingen til selskapene i porteføljen.

«Hovedgrunnen er altfor mange som ikke har levert nevneverdig avkastning. Våre beste performere i avkastning har vært Schibsted, Storebrand, Orkla og Maire Tecnimont,» sa Sissener.

«Shelf Drilling, STMicroelectronics og Dexcom har vært de verste. I tillegg har hedgene kostet. I 2. halvår har vi i tillegg gitt tilbake mye av den latente gevinsten i ASM i tillegg til shipping,» fortsatte han.

I rapporten skriver de at de er bullish inn i 2025, og har vektet fondet primært mot Europa.

«Inn i januar har fondet opprettholdt en forholdsvis høy markedseksponering, primært mot Europa. Det europeiske markedet har underprestert over lengre tid og vi mener at det er priset inn så mye negativitet at europeiske aksjer fremstår attraktive – både absolutt og relativt. Vi er svært positive til aksjemarkedet fremover og Canopus er godt posisjonert for å være med på en eventuell oppgang,» står det i månendsoppdateringen.

Bedre for sønnen

Obligasjonsfondet til forvalteren, Sissener Corporate Bond Fund ga en avkastning på 9,1 prosent i 2024. Det betyr at obligasjonsfondet, som forvaltes av Philippe Sissener, Jan Petters sønn fikk 3,4 prosent bedre avkastning enn sin far.

«Risikopåslaget i porteføljen er i underkant av 400 basispunkter som gir oss en effektiv rente rundt 8%. Dette reflekterer kombinasjonen av et sterkt marked og en konservativ tilnærming med en portefølje som i all hovedsak består av ikke-spekulative investeringer i selskaper med relativt god gjeldsbetjeningsevne,» kommer det frem i månedsoppdateringen.