Høsten 2024 var tung for Norsk Hydro-eierne i takt med et aksjekursfall på rundt ti prosent, en nedtur først og fremst initiert av svake internasjonale konjunktursignaler. Likevel, selskapet leverte en mer enn godkjent tredjekvartalsrapport som viste en omsetning på 50 milliarder kroner, en oppgang fra 44 milliarder kroner på samme tid i 2023. – Den positive inntektsutviklingen oppstrøms fortsatte i tredjekvartal. Dette bidrar til gode resultater i oppstrømsvirksomheten vår, og dempet de samlede effektene av et krevende marked nedstrøms, uttalte konsernsjef Eivind Kallevik i forbindelse med resultatfremleggelsen. Bunnlinjen viste også klar fremgang med et resultat etter skatt på 1,4 milliarder kroner, mot minus 600 millioner kroner på samme tid i fjor. Men overordnet er verdensøkonomien og derigjennom råvaremarkeder i sin alminnelighet forholdsvis svake, derfor setter selskapet i gang ymse lønnsomhetsinitiativ – og på tampen av fjoråret kom meldingen om etableringen av et nytt forbedringsprogram man håper skal gi seks og en halv milliarder kroner i økonomiske forbedringer innen 2030. Og analytikerne? De fleste opererer i dag med en kjøpsanbefaling på Norsk Hydro, som på Oslo Børs prises til rundt 128 milliarder kroner etter en utbyttejustert avkastning siste tolv måneder litt på minussiden. Kursoptimismen råder også blant en rekke internasjonale meglerforetak, som hos Barclays, der kursmålet settes til 90, vel 40 prosent over dagens nivåer. Men skeptikere finnes, som blant annet peker på faren for et klart fall i aluminiumsprisene.

Foto: Iván Kverme

Selg! Analytiker Niclas Gehin i DNB Markets har en salgsanbefaling på Norsk Hydro med kursmål 55.

– Vi har en salgsanbefaling på Norsk Hydro fordi vi forventer at aluminiumsprisen vil falle fra sitt nåværende nivå. Vi mener nåværende aluminiumspriser på rundt 2.500 dollar pr. tonn er inflatert av at aluminaprisen for øyeblikket er unormalt høy. Det kreves rundt to tonn alumina for å produsere ett tonn aluminium. Aluminaprisene har historisk ligget tett på sin produksjonskostnad på mellom 300 og 400 dollar pr. tonn, men har de siste månedene kommet opp til nivåer på mellom 700 og 800 dollar pr. tonn som følge av tilbudsknapphet i markedet. Dette har Norsk Hydro nytt godt av med sin aluminaproduksjon i Brasil. Uten denne ekstra produksjonskostnaden for aluminium på 600–800 dollar pr. tonn tror vi aluminiumsprisene ville vært nærmere sine bunnivåer de siste årene på mellom 2.000 og 2.100 dollar pr. tonn. Dette som en følge av at etterspørselen fra europeisk bilindustri og kinesisk byggesektor er veldig lav.