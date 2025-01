Det viktigste før Oslo Børs åpner

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenkommentar at han venter grønn åpning på børsen fredag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Asia

Det er bred nedgang i Asia mens markedet fordøyer tall for husholdningenes forbruk i Japan, ifølge CNBC.



I Japan faller Nikkei 0,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,7 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,5 prosent, og Kospi i Sør-Korea er foreløpig uendret.

I India faller Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake hele 1,8 prosent.

Nå venter markedet på U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for desember, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA, som kommer senere i dag.

De amerikanske børsene holdt stengt torsdag på grunn av begravelsen til tidligere president Jimmy Carter.



Oljeprisen

Oljeprisen stiger fredag morgen. Nordsjøoljen med mars-levering er opp 0,6 prosent til 77,35 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 74,32 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble nordsjøoljen handlet for 76,81 dollar ved børsslutt i Oslo torsdag.

Med dette ligger oljeprisen an til en oppgang tredje uken på rad. Analytikere hos JP Morgan mener oppgangen kommer etter økende bekymring for forsyningsforstyrrelser på grunn av strengere sanksjoner, kombinert med lave oljelagre, kaldt vær i store deler av USA og Europa, samt økende optimisme knyttet til Kinas stimuleringstiltak.

«Vi forventer en betydelig år-over-år økning i global etterspørsel etter olje på 1,6 millioner fat pr. dag i første kvartal 2025, hovedsakelig drevet av etterspørsel etter fyringsolje, parafin og LPG,» skrev JPMorgan i en notat på fredag, ifølge Reuters.

Oslo Børs

Oslo Børs fortsetter oppturen i 2025, og er blant de beste børsene så langt i år. Prosafe, Kid og retailsektoren, samt Aker Solutions, utmerket seg torsdag.

Torsdagens store vinner var boligriggselskapet Prosafe . I 12-tiden meldte selskapet at boligriggen «Safe Zephyrus» har forlenget kontrakten med Petrobras i Brasil. Før den nye kontrakten var boligriggen på en 650-dagers kontrakt, mens forlengelsen er på 954 dager – frem til september 2027.

Kontrakten har en verdi på 109,7 millioner dollar, tilsvarende 1,25 milliarder kroner. Det sendte aksjen opp hele 63,52 prosent.

Kid var også blant dagens vinnere, med en oppgang på 11,4 prosent. Den fjerde beste dagen i selskapets historie og den beste noensinne hvis man ekskluderer koronaåret 2020. Før børsåpning meldte interiørkjeden om 11,7 prosent omsetningsvekst i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, som ga driftsinntekter på 1.403 millioner kroner, mens konsensus ventet 1.341 millioner. I kjølvannet hever DNB Markets kursmålet fra 165 til 175 kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Inflasjon desember, kl. 08.00