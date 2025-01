– Euronext Oslo Børs er kjent med situasjonen og vår avdeling for markedsovervåking følger handelen i denne aksjen nøye, sier børsdirektør Øivind Amundsen om Bergen Carbon Solutions.

Torsdag skrev Finansavisen at en Telegram-gruppe planla å manipulere aksjekursen i Bergen Carbon Solutions fredag klokken 12. I forkant av stuntet steg kursen kraftig på høyt volum, før den kollapset da aksjekjøpet faktisk skulle gjennomføres.

– Det er viktig at alle markedsaktører følger reglene for god markedsadferd. Koordinert handel for å påvirke aksjekurser kan være i strid med regelverket mot markedsmanipulasjon, som anses som en alvorlig overtredelse. Vi har en lav terskel for å dele mistanker om markedsmanipulasjon med Finanstilsynet, som har myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr eller anmelde saker til politiet, sier Amundsen.

Bekymret for sosiale medier

De siste årene har småsparere i stor grad begynt å bruke sosiale medier for å diskutere aksjer og finansmarkedet. WhatsApp, Telegram, og Signal brukes gjerne for såkalte gruppechatter med utvalgte medlemmer.

På toppen av det kommer Discord, Reddit, TikTok og en rekke forumer. På Facebook er det vanlig med egne lukkede grupper for aksjonærer i forskjellige aksjer på Oslo Børs.

– Vi ser med bekymring hvordan sosiale medier og digitale plattformer i økende grad brukes til aktiviteter som kan være i strid med regelverket, inkludert markedsmanipulasjon og ulovlig markedsføring av finansielle instrumenter. Slike handlinger undergraver tilliten til markedet, skaper urettferdige konkurransevilkår og kan påføre både selskaper og investorer betydelige tap, sier Amundsen, og fortsetter:

– Vi oppfordrer alle investorer til å opptre ansvarlig, følge gjeldende regelverk og være bevisste på risikoen ved bruk av sosiale medier i forbindelse med investeringer. Oslo Børs vil fortsette å overvåke markedet tett for å sikre rettferdig og transparent handel.

Kan bli politianmeldt

Seksjonsleder Thomas Borchgrevink i seksjon for markedsadferd i Finanstilsynet uttalte overfor Finansavisen torsdag at koordinert kjøp av aksjer vil kunne utgjøre markedsmanipulasjon.

«På generelt grunnlag viser Finanstilsynet til at koordinert kjøp av aksjer i den hensikt å påvirke aksjekursen, vil kunne utgjøre markedsmanipulasjon. Brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon kan sanksjoneres ved overtredelsesgebyr av Finanstilsynet, eller anmeldes til politiet», sa han, og fortsatte:

«Når Finanstilsynet undersøker eventuelle brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon, har vi tilgang til informasjon som viser hvilke investorer som har gjennomført handler og lagt inn ordre».