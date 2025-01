Den andre siden av historien

Mens store deler av norsk presse finner det opportunt å henge ut norske milliardærer som skattevegrende egosentrikere, som gjerne må “ryke og reise” til andre land, forsøker vi i Kapital å nyansere bildet. Derfor finner dere hos oss stadig portretter av de mest sentrale næringslivslederne, som selv forteller om sitt syn på verden, og vi har med jevne mellomrom omtale av selskapene deres og deres reelle verdier, blant annet gjennom våre årlige lister og oversikt over Norges 500 største bedrifter og Norges 400 rikeste.

Vi snakker om – og ikke minst med – landets største verdiskapere, de som allerede gjennom næringsvirksomheten sin bidrar til hundre- og tusenvis av arbeidsplasser, og som gjennom skatter og avgifter er store bidragsytere til at vi kan opprettholde velferdssamfunnet.

En mindre omtalt side av milliardærene er at mange av dem også er særdeles rause og velmenende. En undersøkelse som Kapital nylig har foretatt, viser at de 25 mest rause rikingene til sammen har donert over 35 milliarder kroner til ulike veldedige formål. Dvs. over én milliard kroner i snitt.

Så kan noen innvende at det er lettere å gi når det ikke svir, at enkelte kunne ha gitt enda mer, og at det er en selvfølge å dele når man har så mye.

Samtidig gir mange av de rikeste bort enorme summer de aldri hadde behøvd å donere, og det gjerne på bekostning av arvinger og mer perifere slektninger og venner. Og ikke minst: Stadig flere av de rikeste bruker nå av egen tid for å sørge for at pengene skal være til best mulig hjelp for de som trenger det mest.

Kapital har i denne utgaven derfor kartlagt hvem som er Norges største filantroper. Hvor mye de har gitt, og hvordan de bruker tiden og pengene på å hjelpe flest mulig. Vi mener oversikten gir et viktig innblikk i en annen side av milliardærene.

Og for å sitere Anne Frank: Det er aldri noen som har blitt fattige av å gi.

God helg og god lesning!

Vibeke Holth

Redaktør